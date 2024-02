Israel declara 'persona non grata' a Lula tras comparar la ofensiva contra Gaza con el Holocausto

El asesor del presidente de Brasil tilda de "absurda" la decisión y recalca que "quien es 'non grato' es Israel"



MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha declarado este lunes 'persona non grata' al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras comparar la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) con el Holocausto cometido por Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

"No perdonaremos y no olvidaremos. En mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, he informado al presidente Lula de que es 'persona non grata' en Israel hasta que pida disculpas y retire sus palabras", ha dicho el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz.

Katz ha convocado durante la jornada al embajador brasileño en Israel, Federico Mayer, para presentar una queja por las declaraciones del mandatario, una reunión que ha tenido lugar en el Museo del Holocausto, Yad Vashem, "un lugar que sirve de testigo de lo que los nazis y Hitler hicieron a los judíos".

"La comparación por parte de Lula entre la guerra justa de Israel contra Hamás y las acciones de Hitler y los nazis, que mataron a seis millones de judíos, es un grave ataque antisemita que profana la memoria de los que perecieron durante el Holocausto", ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Lula afirmó durante la jornada del domingo que "lo que está pasando en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico". "Pero existió cuando Hitler decidió matar a los judíos", afirmó desde Adís Abeba, la capital de Etiopía, donde asistía como invitado a la cumbre de la Unión Africana.

SIN INTENCIÓN DE RETRACTARSE

La respuesta brasileña no se ha hecho esperar y el asesor especial para política internacional del presidente Lula, Celso Amorim, ha calificado de "absurda" una medida que "solo aumenta el aislamiento de Israel", recoge G1.

"Lula es tratado en el mundo entero en un momento en el que quien es 'non grato' es Israel", ha expuesto Amorim, quien ha subrayado que se trata de una opinión personal, no habiendo todavía podido hablar con el presidente brasileño, que ha llegado este lunes a Brasil desde Etiopía.

Posteriormente, Lula se ha reunido en el Palacio de la Alvorada con el propio Amorim y el ministro de la Secretaría de Comunicación Social, Paulo Pimenta, en la que se ha concluido que el presidente brasileño, al menos por el momento, no se retractará de sus palabras, según recogen medios brasileño.

Al mismo tiempo, está previsto que este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, sea el encargado de pronunciarse oficialmente sobre la declaración de las autoridades israelíes.

Las palabras del presidente brasileño "no fueron un desliz" y no es probable que se retracte, según ha contado, en condición de anonimato, un ministro de su gabinete al diario 'O Globo'.

Lula, sostiene esta misma fuente, está convencido de su postura sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y de que la situación allí empeorará con la ofensiva a gran escala prevista en Rafá.