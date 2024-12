Ben Gvir asegura que rezó por los soldados y los rehenes que siguen retenidos en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha vuelto a realizar una polémica visita a la Explanada de las Mezquitas, donde ha rezado por los soldados israelíes y los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas que continúan retenidos en la Franja de Gaza.

"Esta mañana subí al Monte del Templo para orar por la paz de nuestros soldados, por el pronto regreso de todos los secuestrados y por la victoria completa con la ayuda de Dios", ha dicho en su cuenta en la red social X, utilizando el nombre que dan los judíos al lugar.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reaccionado rápidamente con un comunicado en el que asegura que "el 'statu quo' en el Monte del Templo no ha cambiado", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Por ahora se desconoce si Ben Gvir habría realizado sus rezos abiertamente en el complejo.

La visita ha sido ya condenada por el Ministerio de Exteriores palestino, que ha hablado de "un asalto" a la Explanada de las Mezquitas por parte de Ben Gvir, a quien describe como "un extremista" que ha realizado la visita "con la protección de las fuerzas de ocupación".

En este sentido, ha recalcado en un comunicado en su cuenta en la red social X que estos actos son "una provocación sin precedentes para millones de palestinos y musulmanes" y ha advertido del "peligro" de "los planes de la ocupación en Jerusalén y sus lugares sagrados islámicos y musulmanes".

El Ministerio de Exteriores palestino ha denunciado así "la intensificación de las medidas" de las autoridades israelíes para "judaizar la mezquita de Al Aqsa", por lo que ha reclamado a la comunidad internacional que "condene estas incursiones y asuma su responsabilidad a la hora de proteger los lugares santos".

A las condenas se ha sumado el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que ha tildado de Ben Gvir de "terrorista" y ha resaltado que la visita supone "una grave violación que refleja la escalada del gobierno de ocupación ultraderechista contra la mezquita de Al Aqsa y su identidad árabe e islámica".

"Pedimos a nuestro pueblo en Cisjordania, Jerusalén y el interior ocupado --en referencia a Israel--, que se movilicen (...) y defiendan los patios de la mezquita de Al Aqsa, haciendo frente a los planes de la ocupación", ha manifestado el grupo islamista a través de un comunicado.

Hamás ha solicitado además "a la valiente resistencia" y "la juventud revolucionaria" en Cisjordania y Jerusalén Este que "incremente sus enfrentamientos con el enemigo criminal y sus bandas de colonos", según ha recogido el diario palestino 'Filastin', vinculado a la organización.

CONDENA POR PARTE DE JORDANIA Y FRANCIA

Por su parte, Jordania, custodio de los lugares santos islámicos y cristianos de Jerusalén, ha condenado igualmente la visita del "extremista" Ben Gvir, a quien ha acusado de llevar a cabo "un paso provocativo" que supone "una violación" del 'statu quo' en la Explanada de las Mezquitas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Sufian al Qudá, ha mostrado el "rechazo absoluto" y la "condena" de Amán a las acciones de Ben Gvir, que ha descrito de "violación flagrante del Derecho Internacional" y "un intento de imponer una división espacial" en la Explanada de las Mezquitas.

De esta forma, ha recordado que "Israel, la potencia ocupante, no tiene soberanía sobre la ciudad ocupada de Jerusalén ni sobre sus lugares sagrados islámicos y cristianos", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exterior jordano a través de su cuenta en X.

Al Qudá ha reiterado que "la continuación de las medidas unilaterales israelíes y las continuas violaciones del estatus histórico y legal de Jerusalén y sus lugares sagrados requieren que la comunidad internacional adopte una posición clara que obligue a Israel, como potencia ocupante, a detener su violaciones y (...) los crímenes contra el pueblo palestino".

Este 'statu quo' impide a los judíos rezar en la Explanada de las Mezquitas, si bien la Policía ha tolerado rezos limitados en la zona cuando escolta a fieles que entran en el complejo. Asimismo, autoriza únicamente que lo visiten en horarios predeterminados y lo recorran a través de una ruta fijada.

En la zona estuvieron ubicados el Primer y el Segundo Templo, herencia histórica destruida de la que sólo queda como vestigio el Muro de las Lamentaciones. Además, en el lugar está la mezquita de Al Aqsa, tercer lugar más sagrado para el islam.

Las visitas a la Explanada de las Mezquitas por parte del ministro, acusado en el pasado de incitar a la violencia y azuzar las tensiones con los palestinos, han desatado críticas internacionales y provocado tensiones en el seno del Gobierno. La zona está en manos de Israel tras la toma de la Ciudad Vieja de Jerusalén durante la Guerra de los Seis Días (1967).

Francia ha sido uno de los primeros países europeos en condenar la visita de Ben Gvir, "realizada en violación ", precisamente, de este histórico estatus de los Lugares Santos de Jerusalén.

"Este cuestionamiento sistemático" de la situación, lamenta el Minsterio de Exteriores francés, "crea el riesgo de una conflagración generalizada".