AMP2.- Perú.- Francisco Sagasti jura el cargo de presidente de Perú recordando a los manifestantes fallecidos

Garantiza un Gobierno plural y elecciones "absolutamente" limpias

La meta de su Administración será "devolverle la confianza a la ciudadanía"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Francisco Sagasti ha jurado este martes el cargo de presidente de Perú y, durante su discurso de investidura, ha recordado a los dos fallecidos en el marco de las protestas desatadas tras la destitución de Martín Vizcarra, al tiempo que ha remarcado su "compromiso" con la designación.

"Agradezco al Congreso y agradezco a la ciudadanía por esta alta designación, pero este agradecimiento es un gran compromiso", ha comenzado Sagasti, haciendo hincapié en que sus palabras sirvan "para recordar a Inti Sotelo y Bryan Pintado, lamentablemente fallecidos durante las últimas jornadas" y pidiendo que su "sacrificio" marque "un hito".

El nuevo presidente de Perú ha lamentado que no se puede devolver la vida a los fallecidos, pero sí se puede evitar que vuelva a suceder, antes de pedir perdón "en nombre del Estado" a sus familiares, a ellos y a "todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia" en la nación andina.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a mantener la "calma, tranquilidad y ecuanimidad", pero a no confundir estas cualidades con "pasividad, conformismo o resignación", tal y como ha recogido la emisora RPP.

"No hemos sabido escuchar o responder a las legítimas aspiraciones de la gran mayoría de peruanos, a demandas de reconocimiento y dignidad", ha manifestado Sagasti, que ha señalado que "la política ha sido muy destructiva y muchas veces los diversos actores no hemos actuado como rivales, sino como enemigos irreconciliables".

"Los hechos de los últimos días lo han puesto como evidencia", ha remarcado, haciendo referencia a que "la clase política no ha estado a la altura de lo que se requiere, de los grandes desafíos que estamos enfrentando".

En este contexto, ha recordado que "los mecanismos de control político no deben afectar la estabilidad del país" y situarlo "en una crisis política".

Frente a la crisis política en la que está inmersa Perú, Sagasti ha enfatizado que "el desafío y la tarea central" de su Gobierno será, "a pocos meses del Bicentenario", no solo ganarse "la confianza de la ciudadanía", si no "devolverles la esperanza".

Para esto, se ha dirigido a los congresistas instándoles a "trabajar juntos, reconociendo que solo con humildad y generosidad se pueden encontrar consensos y caminos compartidos", tras lamentar que los últimos años se han tratado "como enemigos y no como rivales políticos".

Por otro lado, ha señalado que espera que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la moción de censura contra el expresidente Martín Vizcarra "permita un mejor uso de los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado".

En cuanto a su Ejecutivo, Sagasti ha garantizado que su Gobierno no será "partidista", sino "plural" y que el primero de los "desafíos" al que tiene que enfrentarse es asegurar que las elecciones se realicen "sin contratiempos" y sean "absolutamente limpias".

"Debemos enfrentar la graves crisis económica y de salud originada por la pandemia", ha continuado, antes de pedir al sector privado peruano que se comprometa con la reactivación económica en el marco de la crisis desatada por la COVID-19.

"Haremos lo posible por reducir los contagios de la COVID-19 sin afectar seriamente la economía", ha prometido, reconociendo que es una tarea "difícil".

También ha hecho referencia a otras líneas estratégicas que guiarán su Administración, entre ellas el impulso y fortalecimiento de la educación y la creación del programa Hambre Cero, y ha subrayado que garantizará la autonomía de la Procuraduría General del Estado y del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP),

En los últimos días, el IRTP ha visto como dimitía su presidente tras presuntas presiones para no dar cobertura a las protestas contra Merino, mientras que el procurador Daniel Soria aseguró que la entonces ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pidió su renuncia para buscar una "nueva estrategia" en la investigación de la moción de censura contra Vizcarra.

En este sentido, en referencia al IRTP, ha incidido en que garantizará que refleje "con veracidad la situación de nuestro país" y haga pública "la opinión de los diferentes puntos de vista de toda la ciudadanía y no del gobierno.

Además, Sagasti, que ha hecho especial énfasis en el papel protagonista de la juventud, se ha comprometido a "acercar la política a los jóvenes" y a "fortalecer las gobernanza e institucionalidad de actividades de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Como dicen los jóvenes en redes sociales, sin ciencia y tecnología no hay futuro".

DIVERSIDAD, PLURALIDAD Y PARIDAD

Horas antes de asumir el cargo de manera oficial, Sagasti, elegido la víspera por el Congreso, ha prometido un Gobierno diverso y plural, después de que el país haya encadenado en una semana la salida de dos jefe de Estado.

"Los criterios son bien claros, honestidad, eficiencia, compromiso, capacidad de trabajar en equipo, la idea es tener más amplia gama posible. Nos hemos comprometido a hacer un gabinete plural, que pueda representar a la diversidad de la ciudadanía, en estos meses", explicó en declaraciones a Canal N este martes por la noche, en referencia a que su gabinete estará solo hasta la celebración de las elecciones previstas en abril.

"Va a ser gente muy diversa, con experiencia distinta, queremos representar la pluralidad de puntos de vista" y también "incorporar personas de las distintas regiones del país", precisó el recién nombrado presidente del Congreso, cargo que le permitirá pasar a ocupar la jefatura del país en una ceremonia prevista para esta tarde.

"No hemos puesto el criterio de si vamos o no a incluir a un parlamentario, no hemos puestos criterios rígidos, pero sí mantener en la medida de lo posible el equilibrio de género", subrayó, al tiempo que reconoció que la búsqueda no es fácil cuando lo que se quiere son "personas con experiencia, conocimiento y dispuestas a un sacrificio por unos pocos meses" y que puedan "interrumpir su carrera profesional o familiar".

Asimismo, dejó claro que no va a apresurarse en su elección. "Vamos a hacer las cosas rápido, pero bien. Estamos pidiendo nombres a muchísimas personas y nos están llegando nombres que vamos a analizar con detenimiento y calma mañana", dijo, en referencia a este martes.

Por otra parte, en declaraciones a la emisora RPP, Sagasti anunció el lunes por la noche que ha renunciado a su precandidatura a la segunda vicepresidencia de la República por el Partido Morado de cara a las elecciones 2021 ante su nuevo cometido. Según precisó, ya ha remitido su carta de renuncia al presidente del partido, Julio Guzmán, tras ser elegido presidente del Congreso y como tal nuevo presidente interino del país.

Preguntado sobre cuál será su relación con el Partido Morado a partir de ahora, aseguró que su lealtad principal es con los peruanos. "Desde la responsabilidad del Ejecutivo, como presidente de la República mi lealtad está a toda la ciudadanía sin exclusiones", aseveró.

Los acontecimientos se han precipitado en Perú, donde el pasado 9 de noviembre el Congreso aprobaba una moción de censura contra el presidente Martín Vizcarra, forzando así el ascenso del hasta entonces presidente del Congreso, Manuel Merino. Sin embargo, esto ocasionó de forma inmediata protestas que se saldaron con la muerte de dos manifestantes, lo que empujó a Merino a presentar su renuncia el sábado.