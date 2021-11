La oposición peruana presenta una moción censura contra el presidente Castillo

Castillo pide dejar a un lado confrontaciones "inútiles" y Perú Libre avanza que están "debatiendo" la vacancia

El presidente dice no estar preocupado por los "ruidos políticos" porque fue elegido "por el pueblo, no por las mafias"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oposición ha presentado este jueves una moción de censura por incapacidad moral contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, gracias a las firmas de los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

La propuesta de moción presentada la semana pasada por la congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, ha logrado finalmente 28 firmas, dos más de las necesarias, aunque ahora requerirá el apoyo de un total de 52 diputados para que sea admitida a debate.

En ese caso, el Congreso acordará fecha y hora para el debate y la votación a la que el presidente Castillo debería acudir en presencia de un abogado. Para lograr su objetivo, la oposición necesita 87 votos a favor de 130 en un momento en el que la mayoría de las fuerzas parlamentarias ya han mostrado su rechazo a destituirle.

El presidente Castillo ha reaccionado poco después pidiendo al Congreso que deje a un lado esa "confrontación inútil" que tanto daña al país y ha pedido a todas las fuerzas políticas sentarse "a conversar", en un momento, ha recordado, en el que se está trabajando, entre otras cosas, para retomar de manera segura las clases presenciales de los más pequeños.

Además, Castillo ha aseverado, durante un discurso en Junín, que quien le escogió como presidente fue "el pueblo" peruano, "no las mafias".

"A mí no me preocupan los ruidos políticos porque fui elegido por el pueblo, no por las mafias. No me ha elegido la corrupción ni los corruptos", ha reafirmado el mandatario.

Castillo ha contado este jueves con el apoyo de un sector de la población que se ha manifestado por las calles de Lima y, finalmente, ha concurrido a las inmediaciones del Congreso, donde han clamado en contra de la moción de censura.

Entre esas fuerzas políticas a las que ha apelado Castillo se encuentra la oficialista Perú Libre, que ha informado de que están "evaluando" y "debatiendo" la posibilidad de sumarse a la moción de censura presentada por la oposición.

"La realidad cambia constantemente y no hay ningún problema", ha dicho el portavoz de Perú Libre, el congresista Waldemar Cerrón en rueda de prensa.

Chirinos sostiene que Castillo carece de las "cualidades morales esenciales" para ostentar el cargo y le acusa de nepotismo, mencionando supuestas irregularidades con el anuncio del cierre de algunas minas en el sur del país, reuniones secretas en la sede del Gobierno, así como un supuesto caso de injerencia por parte del expresidente boliviano Evo Morales.

Hace un par de días, Castillo criticó durante un acto en la región Huancavelica este enésimo intento de la oposición de desestabilizar su gestión, lamentado que mientras ellos dedican sus esfuerzos a tumbar a un presidente electo por el pueblo, el Gobierno está luchando para llevar gas a todos los hogares peruanos.

"Piden vacancia a una persona elegida por el pueblo cuando estamos fajándonos para darle gas a todos los peruanos (...). He pasado luchas cruentas y hoy que soy gobierno no retrocederé" prometió un Castillo que animó a los diputados a que "pidan vacancia ante el pueblo y no dentro de cuatro paredes".