Rusia convoca a embajadores de Alemania, Francia y Suecia y amplía las sanciones en respuesta a la UE

Expresa su malestar a los embajadores europeos y envía una carta a la delegación comunitaria

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha ampliado la lista de ciudadanos de la Unión Europea que tienen prohibida la entrada en territorio ruso, en respuesta a las sanciones que el club comunitario ha decretado contra altos cargos rusos por el envenenamiento del opositor Alexei Navalni.

"Conforme al principio de la reciprocidad, se aprobó ampliar la lista de personas sancionadas de la Unión Europea que no pueden entrar en Rusia", ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.

La UE aprobó el 15 de octubre las sanciones contra el responsable del Departamento de Política Interior del Gabinete Presidencial, Andrei Yarin; el jefe adjunto del Gabinete, Sergei Kirienko; el representante del presidente ruso en Siberia, Sergei Meniaylo; el director del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Alexander Bortnikov; y los viceministros de Defensa, Pavel Popov y Alexei Krivoruchko.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado que el Gobierno ha ampliado la lista de individuos sancionados por su implicación en la campaña "antirrusa" en el seno de la Unión Europea y considerado que las sanciones de la UE contra ciudadanos rusos por el caso Navalni son inaceptables.

"En un ambiente de prisa y gran secretismo, el Consejo de la Unión Europea tomó una decisión política de confrontación, contraria a la prerrogativa del Consejo de Seguridad de la ONU y los principios de Helsinki de la no injerencia en los asuntos internos entre Estados y el cumplimiento honesto de las normas internacionales", ha explicado el departamento que dirige Sergei Lavrov, según informa la agencia de noticias Sputnik.

El Ministerio de Exteriores ruso ha señalado que ha hecho entrega de las notas correspondientes a los embajadores de Alemania, Francia y Suecia y que ha remitido un documento similar a la Representación de la Unión Europea en Moscú. Por último, ha asegurado que los actos hostiles de los países occidentales tendrán una respuesta apropiada.

La cartera de Exteriores alemana ha confirmado a la agencia de noticias DPA que Rusia ha impuesto prohibiciones de entrada a representantes del Gobierno alemán, según se ha informado a la encargada de negocios de la Embajada de Alemania en Moscú, Beate Grzeski. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado los nombres de los afectados.

Alemania, Francia y Suecia confirmaron tras un análisis toxicológico que el dirigente opositor ruso Alexei Navalni fue envenenado con un agente nervioso de la familia Novichok antes de coger el vuelo en Siberia con destino a Moscú en agosto.

El Gobierno de Rusia ha negado cualquier implicación en el envenenamiento y ha puesto en duda que Navalni fuera envenenado con ese agente nervioso, el mismo que fue utilizado en Reino Unido en marzo de 2018 en el ataque contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia.

En este contexto, el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, ha asegurado en rueda de prensa que el dirigente opositor ruso Alexei Navalni sufre un "delirio de persecución y megalomanía" y ha rechazado sus acusaciones sobre la implicación del FSB en su envenenamiento.

"Me permitiré expresar mi opinión personal, que normalmente no expreso porque no tengo derecho a hacerlo. En general, se puede decir que el paciente sufre de un marcado delirio de persecución. También se pueden ver claramente cierta megalomanía porque, como dicen, incluso se compara con Jesús", ha indicado.