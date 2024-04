Sánchez cancela su agenda para reflexionar sobre su continuidad en el Gobierno tras la investigación a su esposa

Dice que anunciará su decisión sobre "qué camino tomar" en una comparecencia ante medios el lunes 29 de abril



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que cancela su agenda pública hasta el próximo lunes 29 para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez.

"Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", ha escrito en una carta enviada a la ciudadanía que ha publicado en la red social X y ha sido recogida por Europa Press.

Sánchez ha asegurado en la misiva que, "a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política" han hecho sobre él, "nunca" ha tenido "apego al cargo". "Si lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero", ha apuntado.

EL PRÓXIMO LUNES COMPARECERÁ

Así, ha desvelado que continuará con su labor en el Gobierno pero cancelará su agenda pública "unos días" para "poder reflexionar y decidir qué camino tomar". Además, ha anunciado que el lunes 29 de abril comparecerá ante los medios para dar a conocer su decisión.

El jefe del Ejecutivo, además, ha cargado contra el PP y Vox, señalando que "la derecha y ultraderecha no aceptaron el resultado electoral" del 23J. "Y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque de su vida personal", ha indicado.

Sánchez ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, de poner en marcha "la máquina del fango" y de "tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas".

"Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque es tan grave como burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa", ha asegurado Sánchez, que también ha reconocido "estar profundamente enamorado" de su mujer, "que vive con impotencia en el fango que sobre ella esparcen día sí y día también".

DESPUÉS DE QUE EL JUZGADO ABRIESE DILIGENCIAS

Sánchez ha anunciado esta decisión sin precedentes solo unas horas después de que se haya hecho público que el juzgado Número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La apertura de diligencias se produjo el pasado 16 de abril a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y se ha decretado el secreto de las mismas, pero entre ellas está la citación de varios testigos, según indicaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Este mismo miércoles a primera hora Sánchez salió al paso de esta noticia y afirmó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados: "En un día como hoy y con las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país, en su autonomía e independencia".

Después, varios de sus ministros salieron en su defensa al señalar que se trata de una denuncia falsa y acusando al PP de utilizar un asunto que traspasa la esfera personal y familiar. Finalmente, a última hora de la tarde Sánchez ha sorprendido con la publicación de una extensa carta de cuatro páginas en las que comunica una decisión inédita en democracia y carga contra varios medios de comunicación y contra la oposición.

"BEGOÑA DEFENDERÁ SU HONORABILIDAD"

En la misiva, el jefe del Ejecutivo también afirma que su mujer "defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes".

En su opinión, el juez encargado del caso llamará a declarar a los responsables de dos cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto y que son "de marcada orientación derechista y ultraderechista".

Sánchez habla de "supuestas informaciones" porque, según sostiene, tras su publicación las han ido "desmintiendo" y su mujer ha emprendido acciones legales para que estos medios rectifiquen lo que a su juicio son informaciones "espurias".

Se queja además de una estrategia de "acoso y derribo" que lleva meses perpetrándose y señala directamente a Feijóo y Abascal a quienes acusa de "sobreactuar". "En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias", señala.

DENUNCIA UNA ESTRATEGIA DE ACOSO Y DERRIBO

En su relato de los hechos indica que Feijóo denunció el caso ante la Oficina de Conflictos de Intereses pero esta archivó el caso y después fomentaron una comisión de investigación en el Senado "para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto". A su juicio el paso que faltaba era la judicialización del caso y es lo que acaba de ocurrir.

"En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa", sostiene.

Sánchez expone que denuncian a su Begoña Gómez no porque haya hecho algo ilegal --"ellos saben que no hay caso", señala"-- sino por ser su esposa y además afirma que los ataques que recibe no son a su persona sino a la "opción política progresista" que representa.

En la misma línea relata que esta lucha comenzó hace años "primero con la defensa de la autonomía política" del PSOE, "pugna que ganamos", según sostiene a su salida de la dirección del partido y posterior regreso como secretario general. "Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimación del Gobierno de coalición progresista al calor del ignominioso grito de 'que te vote Txapote'. Tampoco pudieron quebrarnos".

Según indica el último episodio se produjo en las últimas elecciones generales del 23 de julio, en las que logró formar una mayoría alternativa a la suma de PP y Vox. Sánchez considera que estos partidos no aceptaron el resultado electoral, "fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea de respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque a su vida personal", se queja.