Sánchez y Sumar desbloquean el inicio del Consejo de Ministros tras avanzar en un posible acuerdo

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes empezó a las 11.30 horas, con más de dos horas de retraso, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hayan negociado directamente en relación con algunas de las medidas que han planteado desde Sumar para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Próximo.

Fuentes del partido de Yolanda Díaz han trasladado a Europa Press que aunque ha habido avances, aún "se tienen que cerrar algunos flecos", pero ya se negociarán durante la celebración del Consejo de Ministros.

Aparte, otras fuentes de la coalición han informado a Europa Press que Sánchez ha mantenido un encuentro con los cinco ministros de Sumar justo antes de que se iniciara el Consejo, donde se sigue negociando. Dichas fuentes exponen que cuando ha arrancado la reunión aún no había consenso en los aspectos fundamentales del plan anticrisis.

La reunión del Consejo se había retrasado ante la negativa de los miembros de Sumar a que diera comienzo por dejar fuera del decreto que aprueba este viernes el Gobierno por la guerra en Irán la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales.

El Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 9.30 horas, y está previsto que a su conclusión comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los ministros de Sumar vienen presionando para introducir elementos de mejora al acceso de la vivienda y de control de precios en este plan anticrisis, así como establecer un mecanismo de control para evitar que la reducción de tributos apareje beneficios extraordinarios injustificados.

Sin embargo, el ala socialista se resistía a incluir medidas relativas a vivienda y centrar el foco en las cuestiones energéticas, con vistas a garantizar su convalidación en el Congreso, prevista para la semana que viene, y disponer para ello del apoyo de grupos como PNV y Juntos, que ya advirtieron al Ejecutivo que no querían un texto 'ómnibus'.

Esta mañana el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reprochado al PSOE que se "escuda excesivamente en las derechas" con medidas de rebajas de impuestos y se cierra a impulsar medidas en materia de vivienda en el decreto anticrisis que los socios del Gobierno de coalición negocian para paliar las consecuencias de la guerra en Irán.

REBAJA DEL IVA A CARBURANTES

El Gobierno aprobará un plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, en el que baraja incluir la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del contenido del decreto.

Esta rebaja contrastaría con la bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible que el Gobierno aprobó en 2022 para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

El Ejecutivo prevé introducir además en este plan rebajas fiscales en electricidad, mejoras en el bono social eléctrico y garantías en el suministro energético, según las mismas fuentes.