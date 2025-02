February 5, 2025, Kyiv, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, delivers remarks during a face-to-face meeting with UK Secretary Foreign Affairs David Lammy, at the Mariinsky Palace, February 5, 2025 in Kyiv, Ukraine.

El presidente ucraniano pide garantías de seguridad mientras aguarda su incorporación a la OTAN, un extremo poco "realista" tal y como afirmó el Pentágono

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, vería "muy raro" que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se inclinara por aceptar los términos de Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania en su opinión sobre los recientes contactos entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

"A mí me parecería muy raro que la posición de Estados Unidos se reorientara hacia Rusia", ha estimado Zelenski durante una rueda de prensa en los aledaños de la Conferencia de Seguridad de Múnich que comienza este viernes en la ciudad alemana y donde, frente a lo anunciado ayer por Trump, no espera mantener ningún tipo de contacto con responsables rusos durante el foro

De hecho, el director del evento, Christoph Heusgen, ha negado este viernes todo conocimiento sobre la llegada de una delegación del Gobierno ruso a la reunión. "No sabemos nada de eso. Contamos (con la presencia) de varios ciudadanos rusos, pero son políticos de la oposición", ha explicado Heusgen a la televisión pública alemana ARD.

En cualquier caso, Zelenski ha indicado que cualquier reunión con Rusia ocupa el orden más bajo en su escala de prioridades. "Para mí el orden de la reunión sería primero Estados Unidos, después Europa y finalmente Rusia", ha indicado.

El presidente ucraniano ha reconocido la importancia esencial de Estados Unidos y espera tratar la situación actual con el vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, durante un encuentro que ambos mantendrán esta misma tarde. Zelenski, en este sentido, espera del vicepresidente que ratifique el apoyo norteamericano a su país por una cuestión de principios.

"Creo que Estados Unidos no ocupa una posición de mediación. Creo que Estados Unidos está en la cima. Y debe estar de nuestra parte porque es Rusia quien nos ha atacado. Nosotros tenemos la razón y ellos no. Y aquí sí que no debe haber concesiones de ningún tipo", ha estimado Zelenski.

En cualquier caso "será muy interesante escuchar qué opina Vance de esto porque no me ha dado tiempo a discutirlo todo con Trump", ha añadido Zelenski. "Tenemos el máximo respeto por todo el equipo del presidente, aunque yo entiendo que hay decisiones que solo puede tomar él. Pero está claro que está reunión hace falta", ha zanjado.

El presidente ucraniano ha querido aclarar también que su próximo viaje a Arabia Saudí no tiene nada que ver con el anuncio efectuado ayer por Trump sobre una posible cumbre entre Estados Unidos y Rusia en el reino árabe. "Es verdad que tengo pendiente una visita oficial a Arabia Saudí, como tengo pendiente una visita a Emiratos y otra a Turquía. Pero en Arabia Saudí no me voy a reunir ni con americanos ni con rusos", ha aseverado.

Por último, y sobre sus perspectivas de adhesión a la OTAN, Zelenski ha añadido que representa un tema secundario por detrás de unas imprescindibles garantías de protección para la población. "Yo lo que no quiero es dejar a los ucranianos sin garantías de seguridad. ¿Que no podemos incorporarnos a la OTAN ahora? Vale, pero multipliquemos mi ejército por dos, o por 1,5. Quieren que esperemos, esperaremos, pero no esperaremos sin garantías de seguridad", ha manifestado.

PIDE UNA SOLUCIÓN JUSTA Y DURADERA CON UCRANIA COMO PROTAGONISTA

Poco después, y ya en la conferencia, Zelenski ha insistido en la necesidad de que Ucrania sea partícipe en cualquier iniciativa de paz para su país.

"Lo más importante, nuestra posición principal, es que nadie tome decisiones sobre Ucrania sin tener en cuenta a Ucrania. Lo digo no solo en mi nombre: lo digo en nombre del pueblo ucraniano", ha declarado Zelenski en un encuentro dentro del foro en el que ha estado acompañado por senadores norteamericanos tanto demócratas como republicanos, antes quienes ha reiterado su petición para visitar la Casa Blanca.

"A ver si puedo viajar a Washington este siglo", bromeó, "para trazar un plan común como gente civilizada". Este plan contempla el posible despliegue de fuerzas extranjeras en territorio ucraniano pero Zelenski se negó a dar más detalles.

Zelenski declaró una vez más su intención de participar en "conversaciones genuinas" con Putin siempre y cuando detecte su intención de que va a aplicar lo acordado. No obstante, el presidente ucraniano declaró que su homólogo ruso "es un mentiroso" y así se lo hizo saber a Trump en varias llamadas telefónicas.