AMP2.- Venezuela.- Venezuela, nuevo miembro del Consejo de DDHH de la ONU pese a la oposición de la región y ONG

El Gobierno celebra esta "victoria histórica" frente a la "campaña brutal" en su contra

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Venezuela se ha convertido este jueves en uno de los 14 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2020-2022, a pesar de que numerosos países latinoamericanos y ONG se habían opuesto a que el Gobierno de Nicolás Maduro ocupara uno de los dos asientos disponibles para la región debido a la crisis política y humanitaria que sufre la nación caribeña.

América Latina y el Caribe tenía dos asientos reservados entre los nuevos integrantes del Consejo que, en principio, se iban a adjudicar automáticamente a Venezuela y Brasil porque eran los únicos aspirantes por la región.

Para evitarlo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció el pasado 3 de octubre 'in extremis' la candidatura del país. "Por las graves violaciones contra los Derechos Humanos (...), el régimen de Venezuela no es un candidato adecuado para el Consejo", dijo en Twitter.

El ministro de Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, había advertido en los últimos días de que "sería un desprestigio para la ONU y para el mundo entero que Venezuela pudiera integrar el Consejo de Derechos Humanos". "Sería además una burla para los millones de venezolanos que sufren en Venezuela o que han debido adoptar la decisión de marcharse de ese país", apostilló.

Human Rights Watch (HRW) ha pedido en reiteradas ocasiones a la Asamblea General de Naciones Unidas que no "premiara" a Maduro con un puesto en el Consejo, culpándole de "las violaciones sistemáticas de los Derechos humanos" en Venezuela, entre las que ha mencionado ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, y, en gran medida, de "una devastadora emergencia humanitaria" que ha provocado "el mayor éxodo de la historia de América Latina".

En el caso de Brasil, HRW dijo que aunque su presidente, Jair Bolsonaro, "ha abrazado una retórica hostil a las normas sobre Derechos Humanos", "Brasil ha apoyado numerosas resoluciones del Consejo sobre un amplio rango de violaciones en todo el mundo". "No todos los miembros del Consejo de Derechos Humanos son ejemplares --algunos están muy lejos de ello-- pero Venezuela claramente se pasa de la raya", esgrimió la ONG.

Los otros doce miembros elegidos este jueves, además de Venezuela y Brasil, son Libia, Mauritania, Namibia y Sudán, que han ocupado los cuatro asientos africanos; Indonesia, Japón, Islas Marshall y Corea del Sur, para los cuatro de Asia-Pacífico, por lo que Irak ha sido descartado; Armenia y Polonia, para los dos de Europa del este --se ha caído MoldavIa--; y Alemania y Países Bajos, por Europa occidental.

Venezuela ocupará la vacante de Cuba, cuyo mandato acabará el 31 de diciembre, mientras que Brasil ha sido reelegido para otros tres años. Caracas y Brasilia compartirán la representación regional con Argentina, Bahamas, Chile, México, Perú y Uruguay, ya presentes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, formado por 47 países.

"VICTORIA HISTÓRICA"

Maduro ha acudido a Twitter para celebrar esta "victoria en la ONU". "Con 105 votos a favor Venezuela ingresa como país libre y soberano al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por encima de las amenazas triunfó nuestra diplomacia bolivariana de paz y la libre autodeterminación de los pueblos", ha escrito.

"Hemos tenido una gran victoria en la ONU, en Nueva York. Venezuela ha sido electa por el mundo para un puesto permanente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Victoria de la diplomacia de paz, de la diplomacia bolivariana", ha sostenido.

Además, ha destacado que el país se ha "enfrentado al complot y la conspiración del Gobierno de Estados Unidos, a una campaña de presión y de persecución" y ha insistido en que no han podido con ellos. "¡Victoria de la Diplomacia Bolivariana de Paz!", ha recalcado.

"No pudieron, ni con chantaje, ni con campaña mundial. No pudo el Gobierno de Estados Unidos con Venezuela. No pudo el imperialismo ni el Grupo de Lima", ha aseverado.

En la misma línea se ha expresado en una comparecencia desde Caracas el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza. "Hoy venimos a celebrar una nueva victoria de la diplomacia bolivariana de paz. Más que brisas bolivarianas, hoy en la Asamblea General de sintieron vientos", ha declarado.

Arreaza ha calificado de "histórica" esta victoria porque, según ha denunciado, Venezuela se ha enfrentado a "una campaña brutal de Estados Unidos y sus países satélite y subordinados" para impedir que la República Bolivariana consiguiera el puesto.

El jefe de la diplomacia venezolana ha insistido en que Estados "no tiene la moral ni la autoridad" para vetar a ningún país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque "bombardea países y pueblos", aludiendo a los ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki y a la guerra de Irak. Además, ha denunciado otra vez el bloqueo de Washington a Caracas y La Habana.

Arreaza ha lamentado especialmente que algunos gobiernos latinoamericanos se hayan alineado con Estados Unidos. Así, ha mencionado al Grupo de Lima --"un grupo cartelizado contra Venezuela"-- y a Costa Rica, a cuyo presidente ha acusado de cometer un "error histórico".

Asimismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que "Estados Unidos desprecia la ONU", recordando que el año pasado abandonó el Consejo de Derechos Humanos y que también ha dejado la UNESCO, así como el multilateralismo en general, apuntando al Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático.

Frente a ello, el jefe de la Casa Amarilla ha prometido que Venezuela "honrará" la Declaración Universal de Derechos Humanos y promoverá y defenderá el multilateralismo.

"INACEPTABLE"

La oposición capitaneada por el autoproclamado "presidente encargado" del país, Juan Guaidó, ha expresado su pesar por la designación de Venezuela como nuevo miembro del máximo órgano de la ONU en materia de Derechos Humanos.

"Es inaceptable que se seleccione a un país violador de los Derechos Humanos", ha dicho el comisionado para los Derechos Humanos del equipo de Guaidó, Humberti Prado, en redes sociales.

El ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma ha ironizado con que, tras este paso, la ONU podría elegir a representantes de los cárteles de Cali o Sinaloa para integrar un eventual comité antidroga. "Que patada le han dado a las tumbas de los asesinados por Maduro y su pandilla", ha lamentado en Twitter.

Por su parte, el responsable de la política exterior en el equipo de Guaidó, Julio Borges, ha confiado en que "las democracias electas en ese órgano cercarán más a la dictadura y expondrán sus violaciones a los Derechos Humanos". "Esta maniobra no les servirá para ocultar sus crímenes", ha aseverado.

Por otro lado, el presidente costarricense ha dado las gracias a los 96 países que apoyaron la candidatura de la nación centroamericana, apostillando que "cuando se es consecuente con los principios, no hay derrota posible, solo trabajo por delante".

"Es simplemente inadmisible que los violadores masivos de los Derechos Humanos como el antiguo régimen de Maduro en Venezuela puedan tener un papel (en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU)", ha dicho en Twitter la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Kelly Craft.