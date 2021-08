AMP2.- Zambia.- El presidente de Zambia acude a votar y pide una gran participación para que "gane el mejor candidato"

Registrado un bloqueo de los servicios de Internet que afecta a 'apps' y redes sociales

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Zambia, Edgar Lungu, ha acudido este jueves a votar poco después de la apertura de los colegios para las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales y ha hecho un llamamiento a una gran participación para que "gane el mejor candidato".

Lungu ha acudido a votar a un colegio electoral de la capital, Lusaka, junto a la primera dama, Esther Lungu, tras lo que se ha mostrado seguro de la victoria de su partido, el Frente Patriótico (PF), en estos comicios, según ha informado el diario zambiano 'Lusaka Times'.

Asimismo, ha pedido a la población que acuda a votar en calma y que no se aglomere en los alrededores de los colegios electorales. "He oído que algunos políticos han pedido que la gente se quede cerca de los colegios electorales. Eso causará caos, confusión y anarquía innecesaria", ha advertido.

Lungu ha pedido además que la población esté atenta ante posibles "errores" en las papeletas. "Me dieron una papeleta que no tenía sello y, si la hubiera depositado, ese voto hubiera sido inválido. He tenido que recordar a los funcionarios que la sellaran. Comprobad los detalles antes de votar", ha explicado.

Por su parte, el candidato del Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UNPD), Hakainde Hichilema, ha acudido a votar en otro colegio en Lusaka, donde ha sido recibido por decenas de personas, según vídeos publicados por su partido a través de la red social Facebook.

Hichilema, quien ha entrado en el colegio acompañado por las cámaras y decenas de personas, ha estado secundado por seguidores que han coreado eslóganes como 'Queremos cambio'. Por el momento no se han registrado incidentes de gravedad durante la jornada electoral.

La organización NetBlocks ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que las plataformas de mensajería y las redes sociales han quedado limitadas en el país en medio de la jornada electoral, sin que las autoridades se hayan pronunciado al respecto.

"Los datos de redes en tiempo real confirman que las redes sociales y las plataformas de mensajería, incluidas Twitter, Facebook, Instagram y Messenger están restringidas en Zambia en la jornada electoral, además de las restricciones previas a WhatsApp", ha señalado.

En este sentido, ha manifestado que estos datos "muestran una pérdida de servicio en múltiples proveedores de Internet mientas la votación sigue en marcha, lo que corrobora informaciones generalizadas por parte de usuarios". "El incidente sigue activo", ha agregado, sin pronunciarse sobre las causas.

Lungu aspira a renovar su mandato frente a Hichilema, quien se presenta como candidato por quinta vez, esta vez esperando aprovechar el creciente malestar popular ante la crisis económica y social que atraviesa el país, agravada por la pandemia de coronavirus.

El presidente, quien accedió al poder en enero de 2015 tras unas elecciones celebradas a raíz de la muerte de su predecesor, Michael Sata, podrá concurrir a las urnas después de que el Tribunal Constitucional determinara en junio que no incurriría en un tercer mandato, argumentando que el primero tuvo unas condiciones extraordinarias.

Hichilema figura nuevamente como principal punta de lanza de la oposición, si bien un total de 16 candidatos se han postulado a la Presidencia, sin que haya un claro favorito, tal y como ocurrió en las elecciones de 2015 y 2016, que se resolvieron por un estrecho margen y entre denuncias de fraude de la oposición.