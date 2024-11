Argentina.- La Justicia argentina confirma la condena por corrupción contra Cristina Fernández

La expresidenta Fernández vincula la condena a su condición de mujer

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha ratificado este miércoles la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua dictada a finales de 2022 contra la expresidenta Cristina Fernández, a la que aún le queda la opción de presentar un último recurso en el Supremo.

Los magistrados han coincidido con las conclusiones del primer juicio, al determinar que Fernández es culpable de un delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública dentro de la conocida como 'causa Vialidad', aunque la sentencia aún puede ser recurrida.

Fernández, que ha denunciado una persecución política desde el ámbito judicial, había sido acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la de su difunto marido, Néstor Kirchner (2003-2007). El dinero defraudado supera los 84.800 millones de pesos (unos 80 millones de euros).

La Cámara de Casación también ha confirmado las condenas para el resto de acusados, entre las que figura una pena de seis años de prisión contra el empresario Lázaro Báez, cuya empresa, Austral Construcciones, recibió el medio centenar de proyectos que han sido investigados, informa el diario 'La Nación'. Báez se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

La revisión de la causa también abría la puerta a que Fernández hubiese sido condenada al doble de pena en caso de que se hubiese incorporado el delito de asociación ilícita, pero sólo uno de los magistrados consideró que había indicios suficientes para ello.

FERNÁNDEZ VINCULA LA CONDENA A SU CONDICIÓN DE MUJER

Al contrario que en otras vistas, la expresidenta, que no podrá ser candidata a las elecciones parlamentarias de 2025, no ha estado presente en la lectura de la sentencia. De hecho, ella misma anunció que acudiría a un acto en Moreno, a las afueras de Buenos Aires, con un grupo de mujeres.

Fernández de Kirchner ha aprovechado este encuentro para asegurar que cuando una es mujer "todo se lo hacen 20 veces más difícil", a la par que ha asegurado que la condena de este miércoles viene dada por su condición de mujer. "Si por algo se me castiga no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y no tener razón", ha dicho.

"Como no me pueden pegar, porque ya vieron que cuando discuten y uno tiene razón, 'pum' piña (golpe). Como no me pueden dar la piña, hacen las cosas que hacen hoy", ha denunciado la exmandataria argentina, que ha aseverado que esta situación no es nada comparado a la situación que han tenido que vivir otras mujeres.

"No importa, chicas. Al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio, sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad", ha remachado la expresidenta Fernández de Kirchner.

MENSAJE DE MILEI

El actual presidente de Argentina, Javier Milei, ha subrayado que la sentencia de este miércoles permite afirmar "sin ninguna duda" que "Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción", en un mensaje en su cuenta de la red social X con el que ha reivindicado su posicionamiento durante estos últimos meses.

Milei ha lamentado que le criticasen por no pronunciarse sobre la "culpabilidad" de la antigua mandataria, "los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones". "En el día de hoy (durante este Gobierno), la Justicia Argentina confirmó la condena", ha apostillado.