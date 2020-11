AMP3.- Armenia/Azerbaiyán.- Armenia anuncia un acuerdo con Rusia y Azerbaiyán para un alto el fuego en Nagorno Karabaj

Rusia desplegará cerca de 2.000 militares para "mantener la paz" en la región

Decenas de manifestantes protestan contra el acuerdo a las puertas del Parlamento armenio

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha anunciado este lunes que ha firmado una declaración con los Gobiernos de Rusia y Azerbaiyán para aplicar desde este martes el que será el cuarto al alto el fuego en Nagorno Karabaj, desde que se reiniciaron las hostilidades a finales de septiembre.

Pashinián ha explicado en su cuenta de Facebook que "el texto de la declaración es increíblemente doloroso" para el pueblo armenio, pero ha subrayado que ha tomado la decisión "como resultado de un profundo análisis de la situación militar" y "basado en la creencia de que esta es la mejor solución".

"No es una victoria, pero no hay derrota hasta que te consideras derrotado", ha escrito Pashinián, quien ha expresado la necesidad de "analizar" los "años de independencia" de Armenia para "planificar" el futuro y "no repetir los errores del pasado".

Como consecuencia de este "doloroso" acuerdo, decenas de manifestantes se han dirigido hacia la residencia oficial de Pashinián en la capital armenia, Ereván, para seguir con las protestas que se han iniciado en un primer momento a las puertas del Parlamento. El primer ministro ha denunciado que su residencia ha sido "saqueada" por manifestantes y ha pedido a las fuerzas de seguridad que detengan a los manifestantes que han agredido al presidente del Parlamento armenio, Ararat Mirzoyan.

Algunos partidos opositores, incluido el conservador Armenia Próspera (BHK) --la segunda fuerza con mayor representación en la Asamblea--, ya han anunciado que iniciarán una recogida de firmas para iniciar una sesión extraordinaria en el Parlamento con la que intentar frenar este pacto.

En este contexto, el presidente de Armenia, Armen Sarkisián, ha asegurado que no ha sido consultado sobre el acuerdo de alto el fuego y ha anunciado el inicio de una ronda urgente de contactos para encontrar "soluciones" a la actual situación.

Entre los acuerdos que han levantado mayor controversia entre los manifestantes está la devolución a Azerbaiyán de varias regiones bajo control armenio, como Aghdam, Gazakh, Kelbajar, o de Lachin antes de final de año.

Los manifestantes han protagonizado los primeros altercados en la sede del Gobierno en Ereván, rompiendo algunas puertas y ventanas del edificio, e incluso irrumpiendo en la oficina del primer ministro, según ha contado la televisión pública del país.

DESPLIEGUE DE SOLDADOS RUSOS

Por su parte, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha comunicado que Rusia desplegará un contingente de 1.960 soldados para realizar, junto a Turquía, labores "para mantener la paz" a lo largo del corredor que conecta Karabaj con la ciudad de Lachin.

Una noticia que ha sido confirmada por el propio presidente ruso, Vladimir Putin, en una declaración emitida por el canal Rossiya 24. El Ministerio de Defensa ha señalado que el contingente militar, además de los soldados, incluirá 90 vehículos blindados de transporte y 380 unidades móviles y otros equipos especiales.

"Estoy muy feliz de que hoy se ponga fin al conflicto de años entre Armenia y Azerbaiyán, y a la ocupación de tierras azeríes", ha dicho Aliyev durante un acto televisado por la cadena azerí AzTV.

El nuevo alto el fuego entra en vigor a partir de la media noche de este martes 10 de noviembre y contará en esta ocasión con mayor presencia militar extranjera con el fin de evitar que se viole, como los tres anteriores, pocas horas después de ser anunciado.

En virtud del acuerdo, la presencia militar rusa en Nagorno Karabaj se mantendrá durante los próximos cinco años, con una posible prórroga de otros cinco siempre y cuando los Gobiernos de Armenia y Azerbaiyán se muestren de acuerdo.

El corredor de Lachin, región que deberá quedar nuevamente bajo administración de Azerbaiyán antes del primero de diciembre de 2020, deberá contar antes de los siguientes tres años con un plan para la construcción de una nueva ruta que comunique la ciudad de Stepanakert con Armenia, corredor que quedará bajo protección de las fuerzas rusas.

Las tres partes han acordado también el intercambio de prisioneros de guerra, así como la repatriación de cadáveres y el resto de personas detenidas, mientras que los desplazados internos y los refugiados regresarán a Nagorno Karabaj y a otras áreas adyacentes con el auspicio y la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Por último, Armenia deberá permitir la libre circulación de ciudadanos, mercancías y vehículos entre las regiones occidentales de Azerbaiyán y la República Autónoma de Nakhichevan, bajo administración azerí, y serán nuevamente las fuerzas rusas quienes se encarguen de custodiar estas vías de comunicación.

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, ha destacado el acuerdo de alto el fuego alcanzado como "un importante logro" para Azerbaiyán en la región de Nagorno Karabaj. El jefe de la diplomacia turca ha asegurado en su cuenta de Twitter que Azerbaiyán ha conseguido "un importante logro sobre el terreno y en la mesa" de negociaciones. "Continuaremos siendo una nación y un espíritu con nuestros hermanos y hermanas de Azerbaiyán", ha subrayado.

Turquía ha prometido dar apoyo pleno a Azerbaiyán en el conflicto que mantiene con Armenia por el control de la región de Nagorno Karabaj, una región con mayoría de población armenia y controlada de facto desde la última guerra por Armenia.

EL KREMLIN NIEGA QUE EL ACUERDO PERMITA DESPLEGAR TROPAS TURCAS

Por su parte, el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, ha asegurado este martes que el acuerdo de alto el fuego no contempla la presencia de fuerzas de paz turcas en Nagorno Karabaj.

"No hay una sola palabra sobre esto en el texto de la declaración que se publicó. Las tres partes no lo acordaron y la presencia de los soldados turcos en (Nagorno) Karabaj no fue coordinada", ha afirmado Peskov en rueda de prensa, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

"De hecho, se trataba de crear un centro de supervisión del alto el fuego en el territorio azerí, pero los matices de colocar este centro de supervisión conjunto ya son objeto de un acuerdo separado", ha asegurado el portavoz del Kremlin.

Las palabras del portavoz de la Presidencia rusa contrastan con el mensaje del presidente de Azerbaiyán, quien ha asegurado que Turquía también podría desplegar un contigente de fuerzas de paz en torno a la región de Nagorno Karabaj.

La región de Nagorno Karabaj, cuya soberanía se disputan desde hace décadas Armenia y Azerbaiyán, está sufriendo una espiral bélica desde finales de septiembre. Los enfrentamientos se mantienen a pesar de que se han acordado tres altos el fuego que han sido incumplidos en cuestión de horas.

La región forma parte oficialmente del territorio de Azerbaiyán pero tiene mayoría de población armenia y está controlada de facto por Armenia desde el final de la última guerra, en 1994, cuando las fuerzas militares armenias se hicieron con el control de este enclave y de varios distritos azeríes colindantes.