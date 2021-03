El primer ministro de Armenia considera "legalmente destituido" al jefe del Estado Mayor de las FFAA

El jefe del Ejército tilda la decisión de "inconstitucional" y pide nuevamente la dimisión de Pashinián

El presidente organiza una reunión entre primer ministro y la oposición

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha anunciado este miércoles que considera "legalmente" destituido de su puesto como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a Onik Gasparián, tras la tensión con el presidente armenio, Armen Sarkisián, sobre su destitución.

En una declaración emitida por Pashinián, ha indicado que "teniendo en cuenta que el presidente de la República no firmó el proyecto de decreto presentado por el primer ministro dentro del plazo estipulado por la ley (...) ni se dirigió al Tribunal Constitucional, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Armenia, Onik Gasparián, desde el 10 de marzo está legalmente destituido de su cargo".

Pashinián ha nominado además como nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército al general Artak Davtián --quien ya ocupara el cargo entre 2018 y 2020--, según el portavoz del primer ministro, Mane Gevorgián. La orden aún debe ser aprobada por el presidente armenio.

La destitución del antiguo 'número dos' del Estado Mayor del Ejército, Tiran Jachatrián, ha desencadenado una grave crisis política en el país. El presidente aprobó el 24 de febrero un decreto que daba luz verde a la petición formulada de Pashinián para destituirle.

Su cese llevó al Estado Mayor del Ejército a publicar un comunicado rechazando la decisión y reclamando la dimisión de Pashinián, quien respondió denunciando un "intento de golpe de Estado" y pidiendo el cese de Gasparián, algo que no ha sido aprobado por Sarkisián.

De hecho, el presidente ha rechazado hasta en dos ocasiones la petición del primer ministro para el cese de Gasparián y ha anunciado que la ha enviado ante el Tribunal Constitucional para que "determine la constitucionalidad de la misma", aunque el primer ministro ha asegurado que esta última acción del presidente no ha tenido lugar.

En este sentido, Sarkisián ha acudido este mismo miércoles ante el Constitucional para que se pronuncie sobre la situación y ha expresado su deseo de que un veredicto rápido ayude a dar "certeza legal" al cese, según ha informado la agencia armenia de noticias Armenpress.

Posteriormente, el primer ministro se ha reunido con la nueva cúpula militar y el ministro de Defensa, según ha informado Armenpress.

Pashinián ha asegurado a los reunidos que deseaba que el encuentro se produjera "con otra atmósfera", ha agradecido sus servicios a Gasparián y ha asegurado que "las necesidades del Ejército" estará en el "centro".

GASPARIÁN RECHAZA SU CESE

Por su parte, Gasparián ha recalcado que su cese es inconstitucional y ha dicho que su posición "no cambia". "Tanto el comunicado (con su cese) como todo el proceso han sido inconstitucionales, lo que afirma nuevamente que la única vía para solucionar la crisis (...) es la dimisión del primer ministro y unas elecciones anticipadas", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que apelará el cese ante los tribunales "para garantizar el Estado de Derecho y la Constitución", antes de agregar que "continuará su servicio por el país y el pueblo desde otro estatus". Gasparián ha pedido además al Ejército que "continúe su servicio exclusivamente por el pueblo y el país".

En esta línea, la cúpula del Ejército ha expresado su apoyo a Gasparián y ha defendido la validez del comunicado en el que pidió la dimisión de Pashinián y el resto de su Gobierno, desencadenante de la crisis

"La cúpula de las Fuerzas Armadas se une al mensaje de Gasparián y afirma que la valoración previa sobre el estado del país. Sólo hay una solución a la situación, y está mencionada en el mensaje", ha dicho, en referencia a la dimisión del primer ministro y la convocatoria de elecciones anticipadas.

"Las dificultades de los soldados nombrados en puestos de alto mando sólo pueden ser apreciadas por personas capacitadas", ha señalado en su comunicado, antes de recalcar que aceptan el llamamiento formulado por Gasparián en su comunicado como "un encargo".

REUNIÓN CON LA OPOSICIÓN

Pashinián expresó la semana pasada su disposición a convocar elecciones parlamentarias de forma anticipada si el Gobierno logra llegar a un acuerdo con la oposición, al tiempo que abogó por un proceso para enmendar la Constitución del país.

Por su parte, el presidente ha organizado una reunión entre primer ministro, los líderes de los grupos parlamentarios y el opositor Movimiento de Salvación de la Patria el próximo domingo.

Sarkisián señala que las "llamadas a la intolerancia son cada vez más frecuentes", mientras "la crisis política continúa en el país y la situación continúa tensa", lo que "podría llevar a impredecibles e irreversibles consecuencias" para el país.

"Hay numerosos problemas y cambios urgentes y estructurales son necesarios para solucionarlos, lo que incluye cambios constitucionales y legislativos", dice el comunicado presidencial recogido por Armenpress.

En este contexto, el opositor Movimiento de Salvación de la Patria, integrado por 16 partidos opositores, ha convocado nuevas manifestaciones para pedir la dimisión del primer ministro.

Así, ha incidido en un mensaje en Facebook en que Pashinián debe dimitir y ha añadido que "el Parlamento sirve a Pashinián, no a los intereses de Armenia". "El Estado Mayor del Ejército debe seguir en pie. No es algo sobre unos cuantos cargos, es sobre tener o no tener un Ejército", ha valorado.

Por último, Sagatelián ha denunciado que "la mayoría de (el grupo parlamentario de Pashinián) Mi Paso está cautivas en manos de Pashinián". "Ofrecemos una manera para liberarse de ese cautiverio", ha añadido el coordinador del Movimiento de Salvación de la Patria.

La oposición ha exigido la renuncia de Pashinián desde que el primer ministro acordó con los presidentes de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y de Rusia, Vladimir Putin, el cese a partir del 10 de noviembre de los combates en Nagorno Karabaj. El acuerdo supone para Armenia la pérdida de parte del territorio que controlaba en esta región bajo soberanía azerí pero autoproclamada como independiente.