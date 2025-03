Georgescu denuncia que "¡Ahora Europa es una dictadura! ¡Rumanía está bajo la tiranía!"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Central de Rumanía (CEC) ha desestimado la candidatura del candidato presidencial ultraderechista Calin Georgescu en una votación de 10 contra 4 por considerar que no cumple con las condiciones legales para ser candidato en una decisión contra la que cabe recurso ante el Tribunal Constitucional.

"La Comisión Electoral Central ha adoptado las siguientes decisiones: (...). Rechazo del registro de la candidatura independiente de Calin Georgescu en las elecciones a la Presidencia de Rumanía de 2025", ha informado la CEC en un comunicado de prensa oficial.

La comunicación informa de la desestimación de un total de cuatro candidaturas, la de Georgescu y las de Ion Popa, Maria Marcu y Nicusor Dan. "El texto completo de las decisiones adoptadas estará disponible después de su publicación en la web de la Comisión Electoral Central", concluye el texto, firmado por Cristinel Grosu.

La CEC explica en un documento divulgado posteriormente que el motivo de la desestimación de la candidatura de Georgescu se basa en la decisión del Tribunal Constitucional del 6 de diciembre, que considera la misma "inadmisible". "El Tribunal Constitucional emitió un dictamen implícito y vinculante como generalidad por el incumplimiento de las condiciones previstas por la ley para el registro de una candidatura (...). Tras la reanudación del proceso electoral, la misma persona no puede cumplir con las condiciones para su nombramiento como presidente de Rumanía", ha argumentado.

Georgescu presentó su candidatura el pasado viernes como candidato independiente y en cuestión de horas se presentaron varios recursos contra la misma, tanto ante la propia CEC como ante el Tribunal Constitucional.

"¡Es un golpe directo al corazón de la democracia mundial! ¡Solo tengo un mensaje: si la democracia en Rumanía cae, el mundo democrático entero caerá!", ha publicado el propio Georgescu tras conocer la decisión de la CEC. "Esto es solo el principio. ¡Es así de simple! ¡Ahora Europa es una dictadura! ¡Rumanía está bajo la tiranía!", ha denunciado.

PROTESTAS ANTE LA CEC

Tras conocerse la decisión, varios centenares de simpatizantes de Georgescu concentrados ante la sede de la CEC han cargado contra las vallas que protegían la sede de la institución y han lanzado botellas y otros objetos contra policías y periodistas, mientras que han prendido fuego al mobiliario urbano. Los agentes han empleado gas lacrimógeno contra los manifestantes.

Un vehículo de la cadena Digi TV ha sido volcado, por que la Policía de Bucarest ha abierto un caso penal por los destrozos sufridos. "Aquellos que cometan actos de violencia u otros actos antisociales serán identificados y responsabilizados", ha advertido.

"Pedimos a los manifestantes que eviten incumplir la ley, que mantengan la calma y protesten pacífica y cívicamente siguiendo el diálogo con los equipos especializados de la Policía", han emplazado las autoridades, que han instado a la "población de buena fe que se distancie de estos grupos violentos cuyo claro objetivo es perturbar las protestas, inducir el pánico entre los ciudadanos y cometer violencia contra las fuerzas del orden".

Un portavoz policial, Marius Militaru, ha recordado que la manifestación no está autorizada y ha destacado que los agentes han recibido orden de no responder a las provocaciones. "Tenemos suficiente personal para gestionar la situación y ahora está más tranquilo. Estamos intentando reducir la tensión con diálogo", ha apuntado. Militaru se ha referido a las informaciones sobre un agente lesionado: "No puedo confirmar que haya un agente herido. Necesito información adicional".

RECURSO AL CONSTITUCIONAL

El exministro de Justicia Tudorel Toader ha explicado en declaraciones al periódico 'Adevarul' que no existe la opción de rectificar la candidatura. "No existe un procedimiento para invitar a un candidato a completar la documentación. No puede venir mañana y presentar otra candidatura", ha apuntado.

La vía pasa por un recurso al Constitucional. "La ley dice que en un plazo de 24 horas quien no esté satisfecho con la decisión de la CEC puede presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. El tribunal examina y admite el recurso y anula o no la decisión de la CEC", ha añadido. En cualquier caso, el listado de candidaturas debe estar cerrado para el 15 de marzo.

Desde el partido ultraconservador Alianza por la Unión de los Rumanos (AUR) han condenado ya la decisión de la CEC, "un nuevo abuso, continuación del golpe de Estado del 6 de diciembre", en palabras del líder de la formación, George Simion, que se refería así a la fecha de la anulación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que Georgescu fue el candidato más votado. "¡Abajo (el primer ministro Marcel) Ciolacu! ¡Abajo los dictadores!", ha añadido en un mensaje publicado en la red social X.

Posteriormente, ha publicado un vídeo en el que ha dicho que los miembros de la CEC que decidieron invalidar la candidatura de Georgescu "deberían ser desollados en la plaza pública". "Con lo enojado que está el mundo, ya no puedo responsabilizarme de nada". "Los que cometieron el golpe deberían ser desollados en la plaza pública por lo que hicieron", ha manifestado.

A nivel internacional, ha reaccionado el multimillonario Elon Musk, asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha calificado en su red social, X, de "locura" la noticia de la anulación de la candidatura de Georgescu.

Musk ha vinculado en un mensaje posterior la decisión con el magnate húngaro-estadounidense George Soros: "Soros otra vez" en respuesta a otro mensaje en X en el que denuncian la "censura de voces de derecha en toda Europa" y la "injerencia en las elecciones de Rumanía" que atribuye a la ONG Avaaz y sus intervenciones en países como Polonia, España, Alemania o Francia.

Georgescu, afín a las tesis de Rusia, se impuso contra todod pronóstico en la primera vuelta de las presidenciales del 24 de noviembre. Sin embargo, el Constitucional anuló el proceso unos días antes de la segunda y definitiva ronda después de que las autoridades pusiesen en duda la campaña del propio Georgescu y alertasen de una supuesta injerencia rusa.