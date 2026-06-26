Último balance de españoles en Venezuela: cuatro muertos, 106 desaparecidos y 14 bajo los escombros

VENEZUELA, CARACAS - JUNE 26, 2026: First responders clear debris after an earthquake. According to Carlos Alvarado, Minister of the People's Power for Health, Venezuela earthquake on 24 June killed 235 people and injured over 4,300. Video grab. Best qual - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado este viernes de que la cifra de españoles desaparecidos tras el doble seísmo de más de 7 magnitud en la escala Richter del 24 de junio se eleva ya a 106, mientras que los fallecidos se mantienen por el momento en cuatro.

Asimismo, fuentes de Exteriores han notificado que hay catorce españoles atrapados bajo los escombros a los que han quedado reducidos numerosos edificios tras los terremotos, que "constituyen la prioridad absoluta de los equipos de rescate desplazados a Venezuela en un avión del Ejército", que han llegado esta mañana a Valencia, a unos 170 kilómetros de Caracas.

Una vez más, desde el departamento que encabeza José Manuel Albares han reiterado a los españoles que se encuentran en Venezuela --donde residían unos 200.000 a los que hay que sumar lo que pudieran estar en tránsito por turismo u otros motivos-- "la necesidad de contactar con los servicios de emergencia consular". Los teléfonos de emergencia son: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

Por otra parte, el ministro ha informado en redes sociales que un primer grupo de 59 españoles ha sido evacuado de Venezuela en el avión fletado por el Ministerio de Defensa para trasladar a los equipos de rescate de la UME y la Comunidad de Madrid así como a personal de AECID.

"Acaba de despegar desde Venezuela hacia República Dominicana el avión de Defensa enviado allí con ayuda española. Repatría ahora a 59 compatriotas, 11 portugueses y una búlgara", ha precisado Albares, asegurando que tanto la Embajada como el Consulado en Venezuela están "plenamente movilizados", al igual que la Embajada en Santo Domingo.

Desde Exteriores se había indicado que la idea era traer de vuela a España a "españoles en tránsito en Venezuela o aquellos con necesidades especiales", a quienes estaba tratando de localizar la Unidad de Crisis.

Entretanto, el Consulado ha sugerido en redes sociales a quienes se hayan visto afectados por los seísmos y carezcan de alojamiento que acudan "al centro español más cercano a su residencia". "En el caso de Caracas puede acudir a la Hermandad Gallega de Caracas o al Hogar Canario", donde deberán "presentar pasaporte español o DNI".

AECID CANALIZA AYUDA A TRAVÉS DE CRUZ ROJA

En otro orden de cosas, Albares ha informado de que la AECID ha movilizado ya un paquete inicial de un millón de euros a través de la Federación Internacional de Cruz Roja (FICR) para "atender las necesidades más inmediatas del pueblo hermano de Venezuela".

Además, España contribuye, a través de la AECID, a los fondos de respuesta de emergencias de la propia FICR y de la Oficina de Emergencias de Naciones Unidas (OCHA), que han puesto a disposición de la respuesta de emergencia en Venezuela 2 millones de francos suizos (casi 2,17 millones de euros) y 15 millones de dólares (unos 13,15 millones de euros) respectivamente, ha precisado.

Asimismo, el Gobierno ha ofrecido enviar la próxima semana a Venezuela a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil el hospital de campaña START de la AECID con capacidad para atender tanto a los heridos por los devastadores terremotos que han asolado el país como a enfermos y otros pacientes, incluidos partos.

Según ha explicado Exteriores en un comunicado, España ha ofrecido su despliegue "durante la próxima semana" en el marco de la respuesta del Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que "permite coordinar la ayuda internacional con las autoridades nacionales y el conjunto de actores humanitarios presentes en el país, evitando duplicidades y garantizando que la asistencia llegue allí donde más se necesita".

La oferta realizada en esta ocasión, después de que "las autoridades venezolanas ya han solicitado apoyo sanitario internacional", es que el hospital de campaña pueda desplegarse en su formato EMT-1.

El START (Spanish Technical Aid Response Team) es el equipo médico de emergencias de la Cooperación Española, liderado por la AECID, y su principal característica es que puede desplegarse con rapidez en escenarios de emergencia humanitaria, como el que atraviesa en estos momentos Venezuela, para ofrecer atención sanitaria urgente, segura y de calidad.