Llega a España Yunior García, principal promotor de las marchas contra el Gobierno de Cuba

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo cubano Yunior García, uno de los principales promotores de las marchas contra el Gobierno de Cuba convocadas para este lunes, se encuentra en España después de que el pasado fin de semana no pudiera llevar a cabo sus planes de desfilar por las calles de La Habana tras sitiar las fuerzas de seguridad su vivienda.

Fuentes gubernamentales han informado a Europa Press de que García, fundador del movimiento Archipiélago que convocó las protestas del 15-N, ha aterrizado en Madrid hacia las 14.00 horas tras haber solicitado un visado de turista.

El opositor cubano, que ha viajado en un vuelo comercial, ha llegado a España acompañado por su mujer, Dayana Prieto, han precisado las fuentes, sin que por ahora esté claro cuáles son sus planes de futuro ni las circunstancias en las que se ha producido su salida de la isla.

Horas más tarde, él mismo ha confirmado en Facebook que se encuentra en España, aunque no ha ofrecido más detalles sobre sus intenciones. "Llegamos a España, vivos, sanos y con las ideas intactas", ha asegurado. "Tenemos que agradecer a muchas personas que han hecho posible este viaje", ha añadido, asegurando que "muy pronto" contará "la odisea".

De hecho, su llegada a España ha pillado por sorpresa incluso a Archipiélago, que en una publicación en su perfil en Facebook ha dicho haber conocido la noticia tras publicarla Europa Press. Horas antes, el movimiento había dado a García y Prieto como "desaparecidos".

El matrimonio había sido visto por última vez el martes por la mañana y desde entonces se desconocía su paradero, por lo que Archipiélago había reclamado "de forma urgente fe de vida", ante la sospecha de que pudieran haber sido detenidos. Tampoco sus familiares sabían donde estaban, según contó al portal 14ymedio la madre de Prieto.

DEFIENDE SU SALIDA COMO UNA FORMA DE SEGUIR DENUNCIANDO

García, que ha concedido a última hora del día una entrevista con el cineasta Ian Padrón, ha asegurado que salió de Cuba porque, aunque asumía que no le iban a detener para evitar convertirle en un símbolo, daba por hecho que iba a quedar "silenciado", aislado en su casa y sin apenas de comunicación. Asimismo, ha declarado que "Cuba no necesita más mártires", aludiendo en particular a casos como el de Oswaldo Payá.

"Nunca en mi vida pensé en emigrar", ha dicho, para acto seguido matizar que espera que no sea para siempre. "No he pedido asilo (en España) porque mi idea es regresar a Cuba", ha aseverado.

El dramaturgo ha entendido que puede haber críticas a su decisión, algunas incluso de "fuego amigo", pero ha insistido en que optó por abandonar la isla para poder seguir denunciando lo que pasa dentro de ella.

También ha dado por hecho que el gobierno le ha "dejado salir" --"por qué? No tengo ni idea"--, pero ha instado a las autoridades a no "celebrar". "Creen que han tenido una gran victoria. Se van a sorprender", ha señalado.

MARCHA FALLIDA POR EL ASEDIO

García tuvo que cancelar el domingo su marcha en solitario por las calles de La Habana tras sufrir un "bloqueo cruel, ilegal e inhumano" después de que su casa amaneciera "sitiada" por funcionarios del Gobierno "vestidos de civil", "haciéndose pasar por pueblo", según denunció en redes sociales.

Tampoco el lunes muchos cubanos pudieron salir a las calles a protestar contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que optó por reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en las principales ciudades para disuadir a la población de sumarse a las marchas. Además, numerosos opositores fueron detenidos durante la jornada mientras que otros fueron hostigados frente a sus viviendas para evitar que salieran.

Así las cosas, Archipiélago ha llamado a extender hasta el 27 de noviembre la "Jornada Cívica por el Cambio", como respuesta a la "campaña de terror" del Gobierno que complicó la asistencia a las movilizaciones del lunes.

"Entendemos que las causas que motivaron la convocatoria del 15N siguen vigentes y el Gobierno no ha entendido el mensaje", por lo que "es nuestro deber ciudadano seguir alzando la voz contra la injusticia", señaló el movimiento tras la jornada de movilizaciones.

Por otra parte, la llegada como turista de García y su mujer a España ha generado cierto malestar en redes sociales, ya que oficialmente el Consulado no estaba expidiendo visados de turista conforme a las restricciones de viajes no imprescindibles a la UE desde terceros países, entre los que está Cuba. Así consta en un mensaje de Twitter del propio Consulado en La Habana, que precisa que la medida está en vigor hasta el 30 de noviembre.

También la organización Prisoner Defenders ha mostrado su sorpresa por la noticia y las circunstancias de la salida. "Un gobierno no suele informar sobre las entradas de turistas a título particular", ha subrayado en su Twitter. "Estamos a la expectativa de entender lo que ha pasado", ha añadido.