Muere un piloto español al estrellarse un avión de carga en Vilna (Lituania)

Un fallo técnico o un error humano, principales hipótesis del siniestro

Alemania no descarta ninguna posibilidad e incluso recuerda recientes "ataques híbridos" contra intereses de Europa

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un piloto de nacionalidad española ha muerto al estrellarse un avión de carga en una zona residencial en la capital de Lituania, Vilna, según han informado las autoridades locales, que también han confirmado que otras tres personas han resultado heridas.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 5.30 horas (hora local), cuando el avión, un Boeing 737 operado por la aerolínea española Swift Air para DHL, intentaba realizar un aterrizaje de emergencia, como ha explicado la firma alemana. Volaba desde la ciudad alemana de Leipzig.

A bordo viajaban cuatro tripulantes, entre ellos el piloto fallecido y que fue localizado ya "sin ningún signo de vida", como ha explicado el máximo responsable del Centro Nacional para la Gestión de Crisis de Lituania, Vilmantas Vitkauskas. Los otros tres tripulantes tienen nacionalidad española, alemana y lituana.

La Embajada española en Vilna está ya en contacto con las autoridades lituanas y con las compañías afectadas para verificar las informaciones y "prestar toda la asistencia consular necesaria", según fuentes de Exteriores consultadas por Europa Press.

La primera ministra, Ingrida Simonyte, ha celebrado que al menos "no haya muertos entre la población local", habida cuenta de que el siniestro se produjo en una zona residencial. El alcalde de Vilna, Valdas Benkunskas, ha subrayado que la aeronave casi impacta contra un edificio de viviendas, en cuyos aledaños terminó estrellándose.

El inmueble, no obstante, sí sufrió un incendio por el impacto de los restos del avión, pero los 13 vecinos que se encontraban en el interior "están a salvo y han sido evacuados". El fuego ha quedado extinguido en unas pocas horas.

SE INVESTIGAN LAS CAUSAS

La primera ministra ha convocado de urgencia a los ministerios del Interior y de Transporte, así como a portavoces de la Policía, los Bomberos, el aeropuerto de Vilna y el Ayuntamiento de la capital para "evaluar la situación y coordinar esfuerzos", según un comunicado del Gobierno.

La Policía y la Fiscalía han comenzado ya a trabajar sobre el terreno para esclarecer "todas las circunstancias del siniestro, reza la nota, en la que Simonyte insta a no entrar en especulaciones y dejar trabajar a los profesionales.

El presidente, Gitanas Nauseda, que ha visitado la zona, ha llamado a "estar preparados para todas las situaciones". "No sabemos cuáles serán las conclusiones de la investigación, pero lo que está claro es que no entraremos en pánico ni tomaremos decisiones que no se basen en hechos", ha afirmado en su cuenta oficial de Facebook.

El Centro Nacional para la Gestión de Crisisha citado como hipótesis inicial del siniestro que se debiese a "un problema técnico", pese a que "en el actual contexto geopolítico se analice cada incidente de una manera diferente", informa la cadena LRT.

También el jefe de la Policía, Arunas Paulauskas, ha aludido a "un fallo técnico o un error humano" como principal línea de investigación, aunque en su caso ha dejado caer que "no se puede descartar" el terrorismo. En declaraciones posteriores, sí ha matizado que no hay pruebas por ahora de "algún tipo de fuerza externa" o de que "algo ocurriese dentro de la aeronave".

De hecho, ha añadido este mando policial, "la evaluación inicial muestra que el avión no se estrelló, sino que estaba realizando un aterrizaje".

Por su parte, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha incidido en la necesidad de aclarar las causas del accidente, el cual no ha descartado que pudiera ser un caso de "ataque híbrido" como los que se han visto en los últimos años contra personas o infraestructuras de Europa.

"Esto pone de manifiesto los tiempos que corren", ha añadido una Baerbock, que a pesar de todo no ha formulado acusaciones directas contra individuos ni ningún país, aunque sí que se ha referido al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la hora de hablar de un periodo de calma con motivo de la Navidad.

"El presidente ruso no nos hará el favor de tener en cuenta que las Navidades están a la vuelta de la esquina, ni tampoco las elecciones parlamentarias alemanas", ha manifestado Baerbock desde la localidad italiana de Fiuggi, donde se celebra una reunión de ministros de Exteriores de los miembros del G7.

Así las cosas, Baerbock no ha descartado que el accidente de avión pudiera haber sido provocado deliberadamente, con lo que ha subrayado que las autoridades germanas y lituanas están examinando actualmente todas las posibilidades en el marco de sus investigaciones.

Alemania había lanzado una advertencia a las empresas de logística a finales de agosto. Las autoridades de seguridad germanas empezaron a alertar sobre "artefactos incendiarios no convencionales" enviados por desconocidos a través de proveedores de servicios de paquetería. En ese momento, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) y la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) emitieron la correspondiente alerta a las empresas del sector de la aviación y la logística.

La advertencia guardaba supuestamente relación con un incidente en el centro logístico de DHL en Leipzig, que sirve de centro mundial de la empresa. En julio se incendió allí un paquete enviado desde los países bálticos, que supuestamente contenía un artefacto incendiario, si bien en el siniestro de este lunes no consta que hubiese explosiones o fuegos a bordo del avión de Swiftair.