Al menos 14 muertos y 25 heridos por un tiroteo en una facultad en Praga

El primer ministro checo sobre el tiroteo: "No hay justificación para este horrible acto"



MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Policía de República Checa, Martin Vondrasek, ha detallado este jueves de que al menos 14 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas en un tiroteo perpetrado en una facultad del centro de Praga, rebajando en uno la cifra de fallecidos en este último balance.

El ataque ha tenido lugar en la facultad de Artes de la Universidad Carolina, situado en la plaza Jan Palach, y ha implicado el cierre de las zonas aledañas. La Policía ha anunciado en redes sociales la evacuación de todo el edificio.

Según ha detallado Vondrasek en una rueda de prensa, la Policía recibió información sobre las 12.45 horas (hora local) acerca de un joven de 24 años, natural de la localidad checa de Houston, que viajaba hacia Praga con la intención de quitarse la vida, según ha recogido la cadena CT24.

Más tarde, la Policía recibió otro aviso sobre un muerto en la localidad de Houston. "Pronto descubrimos que era el padre del sospechoso", ha explicado, agregando que el autor del tiroteo, que habría actuado en solitario, es estudiante de la universidad y que tenía programada una charla en un edificio del campus.

Vondrasek ha explicado además que el sospechoso, que se habría suicidado, si bien parece que la Policía también utilizó sus armas reglamentarias para neutralizarle, se inspiró "en un suceso similar en el extranjero".

Por su parte, el ministro del Interior, Vít Rakusan, ha descartado que el tiroteo esté relacionado con el terrorismo internacional y ha indicado que el sospechoso no tenía antecedentes penales. "Era propietario legal de armas", ha agregado.

Sin embargo, desde la Policía han reconocido que trabajan "muy seriamente" con la hipótesis de que el autor del suceso sea también el responsable de la muerte de otras dos personas a finales de la semana pasada en la localidad de Klánovice, ubicada a escasos 15 kilómetros al este del centro de Praga.

Según Vondrasek, la muerte de un hombre de 32 años y su hija de apenas dos meses la semana pasada podría estar relacionada con la muerte del padre del atacante de la Universidad de Praga, según recoge la agencia de noticias checa Ceske Noviny.

El primer ministro checo, Petr Fiala, ha expresado su pésame a los familiares y amigos de los fallecidos durante un discurso a la nación en el que ha aseverado que "se han perdido muchas vidas, en su mayoría jóvenes, de forma completamente innecesaria".

"No hay justificación para este horrible acto. Como muchos de ustedes, siento profunda tristeza y disgusto ante esta violencia repugnante", ha dicho, agregando que las autoridades tienen la situación "bajo control", por lo que los ciudadanos "no corren ningún peligro".

Previamente, Fiala había anunciado la cancelación de su agenda oficial en la ciudad de Olomouc y su vuelta a la capital ante los "trágicos acontecimientos" de este jueves y había pedido a los ciudadanos seguir las recomendaciones de la Policía.

El presidente de República Checa, Petr Pavel, que ha regresado al país de urgencia de un viaje de negocios desde Francia, también ha dado su pésame a los familiares y amigos de las víctimas en un mensaje en la red social X.

Tras la evacuación del edificio, los agentes han realizado una búsqueda exhaustiva para identificar posibles artefactos explosivos, si bien han zanjado la operación al no localizar nada sospechoso. La Policía ha instado a la población a no difundir vídeos o información no verificada.