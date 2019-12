AMP.COP25.- Greta Thunberg reprocha a los políticos usar la Cumbre para "negociar lagunas y evitar aumentar la ambición"

Publicado 11/12/2019 12:14:21 CET

Interpela a los líderes, la mayoría ausentes: "¿Cómo reaccionan ante estas cifras sin sentir al menos cierto nivel de pánico?"

EUROPA PRESS

La joven activista Greta Thunberg ha reprochado a los líderes políticos de los países que participan en la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que usen este encuentro internacional para "negociar lagunas y evitar aumentar su ambición" y ha advertido de que el mayor peligro no es la "inacción", sino que los políticos y directivos pretendan que hacen algo cuando "no hacen casi nada".

"Lo que se debe hacer en la COP es encontrar soluciones holísticas pero, por el contrario, parece que se ha convertido en una oportunidad para que los países negocien lagunas y eviten aumentar sus ambiciones", ha alertado Thunberg durante el Plenario de la COP25, recibiendo un largo aplauso del público.

La expectación que genera la joven activista sueca entre la sociedad civil no se ha trasladado esta mañana a las partes negociadoras de la Cumbre del Clima, ya que en el plenario se observaba que muchas de las delegaciones no han acudido a escuchar a Greta Thunberg.

En este sentido, Greta Thunberg ha indicado que el "verdadero peligro no es la inacción sino que los líderes y directivos pretendan que se están llevando a cabo acciones cuando en realidad no se está haciendo casi nada".

Y es que, según Thunberg, "los países están encontrando maneras muy inteligentes para eludir la actuación", como por ejemplo, trasladando sus emisiones al extranjero o directamente no cumplir sus promesas de aumentar la ambición climática. "Hay que poner fin a esto", ha emplazado, para añadir que "los cambios necesarios no están todavía a la vista", pues "la política que se necesita no existe en la actualidad pese a lo que puedan escuchar de boca de los líderes del mundo".

En concreto, ha urgido a los países ricos a hacer "su parte" y a "hacer más" que los países pobres, recordando que solo 100 empresas son responsables del 71% de emisiones globales, los países del G20 representan casi el 80% de emisiones totales y el 10% de la población más rica produce la mitad del CO2. "Tenemos trabajo que hacer, pero algunos tienen más trabajo que hacer que otros", considera Thunberg.

LAS PROMESAS DEJAN FUERA LA AVIACIÓN O LOS BARCOS

Así, ha criticado a aquellos países ricos que se han comprometido a reducir las emisiones: "Esto parece extraordinario a primera vista; aunque las intenciones parecen buenas, esto no es liderazgo, más bien al contrario, porque la mayoría de estas promesas no incluyen a la aviación, al transporte marítimo, los bienes importados y exportados o el consumo". "Si no entendemos la situación de manera general e integral, no vamos a resolver esta crisis", ha advertido.

Y ha reprochado de nuevo a los políticos presentes en el Plenario su actitud: "¿Cómo reaccionan ante estas cifras sin sentir al menos cierto nivel de pánico? ¿Cómo reaccionar al hecho de que no se está haciendo nada sin sentirse al menos un poco enfadados? ¿Y cómo comunican, trasladan este mensaje, sin mostrarse alarmistas? Quiero saber cómo lo logran".

La joven sueca ha preferido aportar algunos datos científicos para alertar sobre la situación al inicio de su intervención para, según ha asegurado, "no acaparar la atención" con frases "emotivas", como aquella que lanzó en su discurso el pasado septiembre en Nueva York. "¿Cómo se atreven?", desafió.

"ES LA OPINIÓN PÚBLICA LA QUE LIDERA EL MUNDO LIBRE"

Durante su discurso, Thunberg también ha mencionado la falta de concienciación que hay con respecto al calentamiento global. "La falta de concienciación es la misma en todas partes, todavía más entre líderes, no hay un sentimiento de urgencia", ha alertado.

Según ha dicho, los dirigentes y líderes políticos "no se comportan como si hubiera una emergencia", porque si así fuera, cambiarían la conducta, algo que a juicio de la joven sueca, no sucede. "Sin ese sentimiento, ¿cómo podemos nosotros comprender qué estamos haciendo frente a una crisis, si no somos conscientes?", ha reflexionado.

En este sentido, ha instado a la sociedad civil a "ejercer presión" porque, sin ella "los líderes a lo mejor no harán nada". "Esa es la situación en la que nos encontramos, y que perdura", denuncia.

A pesar de que en estos momentos, las personas están "desesperadas", también opina que aún hay "esperanza": "Yo la he visto, pero no viene de los gobiernos o de las empresas, viene de las personas, que están empezando ahora a despertar y, una vez que despertamos podemos cambiar, es la opinión pública la que lidera el mundo libre, todo cambio importante a lo largo de la historia ha venido de las personas, no tenemos que esperar, podemos ya a empezar el cambio, ahora mismo, nosotros, los pueblos", ha zanjado entre aplausos y ovaciones de los presentes en el Plenario.

Al finalizar el acto, unos 45 jóvenes activistas de Fridays for Future han protagonizado una sentada en el escenario del Plenario para pedir con cánticos y palmas "justicia climática".

"¿Qué queremos?", preguntaba uno de los jóvenes mientras el resto respondía a voz en grito: "Justicia climática ahora". También han cantado lemas como: "El pueblo unido jamás será vencido" o "somos las personas que salvamos el clima".

Antes de su intervención, la ministra Teresa Ribera ha emplazado a "señalar con el dedo" a aquellos países que no hacen más en la lucha climática, al tiempo que ha señalado que no se debería aceptar "cualquier tipo de retirada", en relación al Acuerdo de París aunque sin mencionar expresamente a Estados Unidos, que ya ha iniciado el proceso para abandonarlo.

Por su parte, la directora de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, ha afirmado que, tras un cuarto de siglo acudiendo a las Cumbre del Clima, nunca había visto una "brecha tan grande" entre lo que sucede dentro de las paredes de la COP25 y fuera de ella. "Estoy cansada y enfadada de oir hablar a los negociadores sobre cosas que no pueden hacer", ha lamentado. "¿Dónde están los adultos en esta sala?", ha preguntado la máxima responsable de Greenpeace constatando la falta de interés de los negociadores por el discurso de Thunberg.

Finalmente, Johan Rockström, del Instituto Postdam, ha asegurado que se está entrando en un decenio decisivo. "Si la naturaleza fracasa, también fracasaremos nosotros", ha advertido.