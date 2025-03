(AMP.)Feijóo exige a Sánchez unos PGE y fijar el debate de la Nación para "retratar la soledad" de "un presidente zombi"

"Hace cinco meses dije que este Gobierno se cocería en su propia hipocresía y ya vemos cómo están, hirviendo", afirma ante su partido

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este lunes "formalmente" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llevar al Pleno del Congreso un "plan de defensa, si es que lo tiene", presentar ya los Presupuestos Generales del Estado "como es su deber constitucional" y convocar el Debate sobre el estado de la Nación --el último fue en julio de 2022-- para "retratar" la "decadencia" del Gobierno y la soledad de un presidente zombi".

En su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijóo ha denunciado que Pedro Sánchez lleve dos años sin presentar en el Congreso las cuentas públicas y ha destacado que en los siete años que lleva en Moncloa "ha aprobado solo tres presupuestos del Estado".

"Ni en el 23 ni en el 24 los ha presentado. ¿Para qué? Para que no se vote. En siete años, insisto, solo ha celebrado un Debate sobre el estado de la Nación. ¿Para qué? Para que no se vote. Y ahora pretenden saltarse la autorización de la Cámara para invertir más dinero que nunca en armamento. ¿Para qué? Para que no se vote", ha manifestado.

A dos días que del debate sobre el gasto en defensa que se celebrará en el Pleno del Congreso, Feijóo ha defendido que cualquier decisión pase por el Parlamento. "Es evidente que España necesita un plan de defensa. Y también necesita defender su democracia. Y, por supuesto, bajo ningún concepto lo primero, el plan de defensa, puede anteponerse a la segunda, que es la defensa de la democracia", ha avisado, para añadir que "la debilidad de este Gobierno no puede ser la debilidad" de la democracia.

Feijóo ha avisado que "ningún Gobierno puede hacer y deshacer a su antojo y de espaldas a la voluntad popular" y, por lo tanto, "si el Gobierno quiere o tiene que hacer algo, se explica, se convence y se vota".

Por eso, ha pedido "formalmente" a Sánchez que lleve al Congreso su plan de defensa, "si lo tiene", que presente los Presupuestos "como es su deber constitucional" y que convoque el Debate del estado de la Nación "para que retrate la soledad de un Gobierno" y "de un presidente zombi".

"Si no sabe lo que tiene que hacer, si no tiene explicación, si no es capaz de convencer y no quiere que se vote, ese debate trascenderá al Congreso y la mayoría social de este país recuperará la voz", ha proclamado Feijóo ante el Comité Ejecutivo del Partido Popular, que en esta ocasión ha contado con la ausencia de numerosos 'barones' territoriales del partido por razones de agenda.

El líder del PP ha señalado que "más pronto que tarde" los ciudadanos se encontrarán "votando" en las urnas aunque Pedro Sánchez "tenga miedo a la libertad de los españoles y quiera escapar de la democracia".

"Somos el primer partido y seremos los primeros defendiendo la democracia y reivindicando los derechos y libertades de los españoles y superando esta regresión al pasado para que España tenga un futuro", ha manifestado.

"NADA JUSTIFICA PASAR POR ENCIMA DE LOS CIUDADANOS"

En su discurso, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de "despreciar" la división de poderes y de poner el Poder Ejecutivo "a su servicio", al Poder Judicial "bajo su control o su señalamiento" y haya "secuestrado" el Poder Legislativo. "Este Gobierno sólo sirve a Sánchez y al PSOE", ha declarado.

Tras avisar que al Gobierno de Sánchez no le van a "pasar ni una", ha señalado que "no hay un español que no sepa de los desmanes y de la incompetencia de quien desgobierna" el país. Y el objetivo del PP, ha proseguido, es que los españoles "puedan tener un gobierno diferente para una España con más ambición y con más calidad de vida".

Feijóo ha pedido al Gobierno que empiece a servir al país y dejar de faltar al "respeto a los millones de españoles" que han votado al PP y volverían a hacerlo. "Para hablar del primer partido de los españoles, que bajen el dedito, que mientras ellos están con el dedito levantado, aquí otros estamos con las dos manos a la obra, sosteniendo al país desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos, representando a más españoles que ellos y dando a España una opción de futuro", ha afirmado.

Feijóo ha cargado contra un Gobierno que está "completamente fuera de la realidad de los hogares", que "ha subido 97 veces los impuestos" y que "se están gastando el dinero de todos, incluso en transacciones por catálogo".

Asimismo, el líder del PP ha asegurado que asume "con orgullo" que el PP sea, "de izquierda a derecha", el "rival a batir por todos". "Probablemente, por ello, el Gobierno quiere controlar todas las instituciones del Estado", ha manifestado.

El líder del PP Feijóo ha defendido la política útil para servir a los ciudadanos que realiza su partido, que está "más unido que nunca", frente al "divide y vencerás" del Gobierno de Sánchez, que considera que "ya es pasado". "A todos los partidos les gustaría tener la misma unidad que tiene el PP", ha exclamado.

UN GOBIERNO QUE "YA SOLO ES PASADO"

Feijóo ha garantizado a los suyos que el PP va a seguir desarrollando su "agenda del cambio" presentando propuestas y su alternativa porque "hay que tener preparado el día después de un Gobierno que ya solo es pasado".

"Hace 5 meses, en otro encuentro del partido como este, dije que este Gobierno se cocería en su propia hipocresía. Y ya vemos cómo están, hirviendo", ha dicho, asegurando que el 8 de mazo quisieron que fuese "el más corto de la década y se les hizo más largo que nunca por su hipocresía". Además, ha dicho que el Gobierno llegó "dando lecciones sobre ejemplaridad" y ahora "no sabe dónde meterse con todos sus escándalos".

Feijóo también ha criticado el bloqueo de las iniciativas del Grupo Popular en las Cortes. "Llevamos 17 proposiciones de ley del Senado y seis del Congreso a la espera de ser tramitadas", se ha quejado, para avisar que son propuestas que "benefician a la mayoría de españoles".