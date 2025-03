(AMP.)Feijóo exige a Sánchez los PGE, "primer punto" de un plan de Defensa: "Debe someterse a las Cortes o las urnas"

Pide información detallada sobre cómo aumentará el gasto militar y poder reunirse con los responsables del Ejército

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que comparezca ante el Pleno del Congreso para no contar "nada" sobre el gasto en Defensa y le ha retado a presentar ya unos Presupuestos Generales del Estado porque "es el primer punto de cualquier plan de Defensa". Tras avisarle que el Partido Popular no será su "socio auxiliar cuando los demás le fallen", le ha emplazado a someterse "a las Cortes o a las urnas" porque son las "únicas dos salidas dignas que hay".

En debate en el Pleno de la Cámara Baja sobre el gasto en Defensa en la actual situación geopolítica, Feijóo ha asegurado que "el Pedro Sánchez de 2017 le estaría pidiendo la dimisión" por no tener cuentas públicas y "en este caso tendría razón", ha añadido. "Y ni Presupuestos ni Debate del estado de la Nación. ¡Menudo desastre!", ha proclamado.

Feijóo ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "no puede marcharse" hoy del Congreso sin "aclarar si va a aprobar los Presupuestos". "Este es el primer punto de cualquier plan de defensa. Pretender que veamos normal afrontar este contexto con Presupuestos caducados de una mayoría que ya no existe y de una legislatura que ya no existe es de aurora boreal", ha aseverado, para echar en cara a Sánchez que tome a los españoles "por idiotas".

"UN PRESIDENTE DE LA NADA"

De la misma manera, el jefe de la oposición le ha solicitado la convocatoria de un Debate sobre el estado de la Nación "a la mayor brevedad" porque va a cumplir "siete años de presidente y ha celebrado uno".

"Mientras no haga ninguna de estas dos cosas --unas cuentas públicas y un debate de la Nación-- seguirá siendo presidente, pero de la nada, de una legislatura absurda y vacía", ha afirmado Feijóo, que ha emplazado a Sánchez a dar información precisa y detallada sobre cómo va a aumentar el gasto militar y en qué plazos.

En concreto, Feijóo ha preguntado a Sánchez "cuánto dinero tiene previsto invertir en defensa". "¿Va a ser el 3%? ¿O la OTAN le puede pedir el 3,5% del PIB? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuánto va a gastar cada año? ¿De dónde va a salir este dinero? ¿Por qué no dice usted que en abril tiene que solicitar la cláusula de escape?", le ha interpelado, para pedirle aclarar si ese dinero saldrá de "más impuestos a los españoles".

También ha preguntado en cuántos efectivos tiene previsto ampliar el ejército español y cómo va a mejorar "sus condiciones salariales de verdad", así como si "está trabajando alguien en una orientación estratégica" de la industria española. "Conteste algo, señor Sánchez", le ha demandado.

Feijóo ha pedido saber si lo hará con unos PGE, que es el instrumento "democrático", con "el más tramposo" como son los "reales decretos leyes o con "el más arbitrario", que serían "las modificaciones de crédito". Además, ha dicho que a este paso "es capaz de incluir como gasto en defensa la defensa judicial del señor Ábalos, la defensa de su hermano y la defensa de otras personas".

INTENTANDO "ENGAÑAR" A LA UE Y A LA OTAN

Según Feijóo, Sánchez está "intentando engañar a la Unión Europea y a la OTAN, insultar a Estados Unidos, ayudar a Ucrania con abrazos, viajar con propuestas unilaterales a China" y "cerrar nucleares para comprar todavía más gas a Rusia". "¿De verdad este es su plan? ¿Esto es lo que le han contado usted a sus colegas europeos?", ha preguntado.

Feijóo ha criticado que Sánchez gobierne con partidos que "se quieren salir de la OTAN" pero luego le pida "cuentas al Partido Popular". "Por cierto, empezó llamando al PP colaboracionista nazi. Ha hablado usted más de una hora y no ha tenido tiempo a disculparse", le ha afeado, para echarle en cara también que siga "en la cantinela de la derecha y la ultraderecha" pero sin atreverse a apelar a sus votos.

El presidente del PP ha asegurado que se debe solo a los españoles. "Yo no estoy a sus órdenes. Yo estoy al servicio de mi país. Y por eso le reclamo un plan de defensa con detalle, su presupuesto con absoluta transparencia, conocer los riesgos. El JEMAD y los responsables de los tres ejércitos tienen que sentarse con el primer partido de España y concretar cuál es el alcance y contenido de lo que vamos a hacer", ha manifestado.

Además, Feijóo ha exigido a Sánchez que se someta a la autorización del Congreso antes de tomar cualquier decisión. "Si lo que pretende es que el PP sea su socio auxiliar cuando los demás le fallen, olvídese", le ha dicho, para pedir a Sánchez que no se atreva a "cuestionar el sentido de Estado de un partido de Estado como el PP".

A su juicio, el PP no es el "escollo" para un pacto de Estado de defensa en España sino que el problema es el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar y el propio Sánchez. "No tiene una propuesta seria y limpia, no tiene presupuesto, no tiene mayoría. Es que no tiene nada", ha espetado al jefe del Ejecutivo.

Según el líder del PP, en esa tesitura el presidente del Gobierno va a tener que elegir si se somete a las Cortes o se somete a las urnas, dado que, a su entender, "son las dos únicas salidas dignas que hay". Sin embargo, ha pronosticado que, "como son las únicas dos salidas dignas que hay", Sánchez "no escogerá ninguna".

"NO HA CONTADO NADA"

Feijóo ha arrancado su discurso afeando a Sánchez que no haya ofrecido detalles en su intervención previa de una hora. "Usted ha venido a hablar aquí pero no ha contado nada. ¿Acaso alguna de sus señorías no conoce todo lo que ha dicho el señor Sánchez esta mañana?", ha manifestado.

Además, ha asegurado que Sánchez no ha acudido "en calidad de presidente de Gobierno" porque no tiene un Gobierno que le respalde. "Tenía que ver usted la cara de la vicepresidenta Yolanda Díaz, cómo le aplaudía. Siento tener que decirle que su intervención demuestra que sigue siendo igual de frívolo que siempre", ha resaltado.

Tras recordar a Sánchez su "deber" de planificar y presupuestar los compromisos con Europa como están haciendo otros países, ha recalcado que Europa tiene que incrementar el gasto militar porque "está amenazada" en sus fronteras y valores.

MENSAJE A VOX

Feijóo, que ha subrayado una vez más que el "culpable" de la invasión de Ucrania es Vladimir Putin, ha defendido la importancia de "preservar el vínculo atlántico" y se ha dirigido expresamente a la formación de Santiago Abascal. "Señores de Vox, todos somos libres de tener las simpatías internacionales que consideremos oportunas. Yo tengo las mías, pero ninguna estará jamás por encima de los intereses de España", ha avisado.

Después, Feijóo ha dicho que Sánchez no puede dar lecciones de seguridad cuando "cede las fronteras a los que no creen en la nación" y preside un Gobierno que "responde cosas distintas en función del ministro que hable.

"¿Cómo vamos a comprometernos ante la OTAN si la mitad del gobierno quiere salirse de la OTAN? ¿Cómo vamos a hacernos respetar fuera si usted no se respeta a sí mismo? Se incumple todo lo que dice y solo sigue siendo presidente por su falta de integridad", ha trasladado al jefe del Ejecutivo.

Feijóo ha reprochado a Sánchez su "ronda arbitraria" con los grupos parlamentarios en Moncloa que, a su juicio, "solo sirvió para abrirle las puertas de par en par a los restos políticos de ETA". "Ahora resulta que el progresismo es recibir a Bildu en la Moncloa para hablar de comprar armas. ¡Qué vergüenza, señor Sánchez!", ha exclamado.