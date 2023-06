(AMP)Feijóo pide a los candidatos de Bildu renunciar a sus actas por escrito ante la JEC para que no sea un "engaño más"

Insta a Bildu a que desaparezcan de la lista los otros 37 condenados por terrorismo y dice que Sánchez ha "perdido" al "volver a callar"



MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este martes a los siete candidatos de Bildu que están dispuestos a "no tomar posesión" a comparecer ante la Junta Electoral en las próximas horas y "por escrito" renunciar a las actas, de forma que "esto no sea un engaño más". Tras asegurar que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha "perdido" porque ha "vuelto a callar" en este asunto, ha solicitado a Bildu que también desaparezcan de las listas los otros 37 condenados por terrorismo.

Así se ha pronunciado en un acto en Alcorcón tras visitar el mercadillo de este municipio madrileño, pocas horas después de que los 7 candidatos de EH Bildu que fueron condenados por delitos de sangre hayan renunciado a concurrir a las elecciones y no asumir, en ningún caso, concejalías tras los comicios del 28 de mayo.

En una intervención junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y el candidato del PP a la Alcaldía de Alcorcón, Antonio González Terol, Feijóo ha asegurado que ahora dan un paso atrás porque Bildu lo ha "decidido", no porque Pedro Sánchez se lo haya pedido "porque no se atreve".

El jefe de la oposición ha recordado que el PP lleva días pidiendo que esas 44 personas condenadas por terrorismo "desaparezcan" de las listas "por dignidad". Así, ha recordado que su partido ha solicitado al jefe del Ejecutivo que "utilice" la Abogacía y la Fiscalía General del Estado para "obligar a Bildu a que desaparezcan los 44 candidatos condenados por terrorismo en sus listas".

Feijóo ha señalado que este martes, "no porque Sánchez se lo haya pedido porque no se atreve, sino porque Bildu ha decidido", siete de esos candidatos de Bildu parece que están dispuestos a no tomar posesión de sus actas. "Esperemos y deseemos que en las próximas horas comparezcan en la Junta Electoral y, por escrito, renuncien a las actas y esto no sea un engaño más", ha solicitado.

UN PP "ÚTIL" POR DENUNCIAR LA "IGNOMINIA" DE BILDU

El líder del PP ha indicado que, en el caso de que así sea, "es evidente que el Gobierno ha perdido y el pueblo español ha ganado". "Es evidente que Sánchez ha perdido y la democracia en España ha ganado. Y es evidente que todos los que llevábamos denunciando durante estos días esta ignominia hemos sido útiles a la sociedad española y Sánchez ha vuelto a callar", ha proclamado.

Sin embargo, ha asegurado que ahora "queda algo más" y ha apuntado a los demás condenados que siguen en las candidaturas para los comicios. "Vamos a ver si durante la campaña conseguimos que todos los demás, los 37 condenados por terrorismo, desaparezcan de la lista de Bildu y además conseguimos que nunca más se vuelva a presentar nadie condenado por terrorismo en ningún ayuntamiento de España", ha manifestado.

El presidente de los 'populares' ha subrayado que el PP va a "trabajar" porque no haya condenados en las candidaturas electorales y ha animado a los presentes a "votar por ello" en las elecciones de

este 28 de mayo.

En su intervención, Feijóo ha criticado la dependencia del Gobierno de Sánchez de Bildu, citando como ejemplo el hecho de que la legislación de vivienda en España la hayan "presentado" esa formación y ERC. "Son los dos partidos que han diseñado la política de vivienda para todos los españoles cuando resulta que son partidos que se quieren ir de España. Es cuando menos un chantaje inadmisible para el conjunto de los españoles", ha proclamado.