(AMP.)Gobierno ofrece 50 millones a Canarias para atender a menores migrantes y espera cerrar la reforma legislativa

Torres afirma que se van a intensificar las negociaciones con los grupos y pide al PP que se ponga "al lado de la solución y no el problema"



SANTA CRUZ DE LA PALMA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este viernes que el Gobierno habilitará antes de que finalice el año partidas presupuestarias por importe de 50 millones de euros para compensar a Canarias por los gastos de atención a los menores migrantes no acompañados.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha apuntado que se trabajará con los ministerios para poner el dinero a disposición --aunque los PGE están prorrogados-- si bien desde Canarias alertan de que esa cantidad es insuficiente.

Torres también ha avanzado que se va a intensificar el trabajo con el PP y el resto de grupos parlamentarios para lograr la modificación de la ley de extranjería y hacer obligatoria la distribución de los menores entre las comunidades autónomas dado que es la "única solución" para descongestionar a Canarias, Ceuta y Melilla, principalmente.

El ministro ha destacado que los 50 millones, en línea con los que ya se transfirieron en 2022 y 2023, serán un "alivio importante" para las islas y se cuenta con el "compromiso" del Ministerio de Hacienda para desbloquear esos fondos.

Torres ha confesado que en la reunión no se ha hablado explícitamente de la aprobación de un real decreto ley para la derivación de los menores pero entiende que, de cualquier forma, el problema estriba en que no se cuenta con los apoyos necesarios para convalidarlo en el Congreso --de hecho ha recordado que en 2018 se aprobó uno que no se aplicó porque era voluntario--.

En esa línea ha dicho que desde que se rechazó la admisión a trámite en el Congreso el pasado 23 de julio no se ha "roto" el contacto con los grupos parlamentarios y espera que el PP se sume al apoyo y se pueda "caminar para adelante y buscar fórmulas".

El ministro ha vuelto a valorar el trabajo realizado por los gobiernos central y canario por aprobar un texto de reforma, algo "inédito" hasta la fecha, y ha dicho que es "demostrable" que fue el PP el partido con el que más información se intercambió pero al final "votaron no".

Además, ha reprochado a los populares que hayan presentado una Proposición no de Ley (PNL) a través de los medios de comunicación y sin consultarlo con el Gobierno o el Grupo Socialista, subrayando que si quiere ser constructivo, "los pasos deben ser otros".

"NO SOY OPTIMISTA NI PESIMISTA, EL TIEMPO DIRÁ"

Torres ha pedido al PP, que cogobierna en Canarias y está al frente de Ceuta y Melilla y la mayoría de las comunidades autónomas, que se ponga del "lado de la solución y no el problema", dado que la reforma de la ley de extranjería es una "solución histórica".

Ha resaltado también que en la Conferencia de Presidentes, que se celebrará en Cantabria, cabe que "se hable" de inmigración, si bien ha precisado que es un "foro de consenso y cogobernanza" que espera sea "constructivo", tal y como ocurrió con la última, celebrada en La Palma.

El ministro ha reconocido que no esperaba que la proposición de ley no fuera admitida a trámite pues de aprobarse --se hubiera hecho en lectura única y por la vía de urgencia--, a lo largo del mes de septiembre ya estaría en vigor, pero confía en que se intensifiquen los trabajos para aprobar el texto.

"No soy optimista ni pesimista, el tiempo dirá", ha agregado, al tiempo que ha dejado claro la "única solución" para atender con dignidad a los menores migrantes es la reforma legislativa.