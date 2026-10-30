(AMP.)Sánchez admite que la confianza en la alta velocidad está "quebrada" y promete soluciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), a su llegada a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en el Centro 112 de Toledo, a 30 de octubre de 2026, en Tole - Carlos Luján - Europa Press

Dice comprender la "ansiedad" de los familiares que no tienen información sobre desaparecidos y asegura que trabajan sin descanso

TOLEDO/MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo no se limitará a investigar las causas del accidente ferroviario que causó al menos 69 fallecidos en Urda (Toledo) sino que va a "ofrecer soluciones" para restaurar la "confianza quebrada" del sistema de alta velocidad en España.

Tras una nueva visita al Centro de cooperación operativa integrado (Cecopi) en Toledo, que está gestionando esta crisis, ha reiterado que "no es asumible" tener dos accidentes de esta magnitud en un año --el de Adamuz (Córdoba) en el mes de enero provocó 46 muertos-- para un país como España "con un sistema de alta velocidad tan potente".

"Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país y la labor del gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta no vuelva a suceder. Y en ese trabajo estamos", ha indicado en una declaración sin preguntas junto al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page.

Sánchez ha indicado que esta labor se está realizando desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, al día siguiente de que fuentes de Moncloa asegurasen que el presidente sigue manteniendo la confianza en el ministro y descartasen su cese o dimisión.

INFORMACIÓN A FAMILIARES "CUANTO ANTES"

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha dicho comprender la "extraordinaria ansiedad" de los familiares para conocer el paradero de quienes permanecen desaparecidos y que todavía no tienen una respuesta concreta de las autoridades.

A ellos les ha asegurado que todos los poderes del Estado están trabajando de manera "incansable" para darles la mayor información "cuanto antes" y de manera "fehaciente".

Desde la Administración General del Estado, a través del servicio de Protección Civil, asegura, están aportando todo el apoyo material, humano y psicológico, en unas circunstancias "inimaginables" para los afectados. "Ese compromiso existe, ya se está desarrollando" y se está comunicando el paradero a medida que avanza la identificación de los cuerpos.