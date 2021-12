El análisis de la muerte de una mujer a la que se negó un aborto en Polonia halla "irregularidades" en el tratamiento

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Nacional de Salud de Polonia ha presentado este miércoles los resultados de la investigación llevada a cabo para esclarecer la muerte de una mujer a la que se le negó un aborto, análisis que ha revelado "irregularidades" tanto organizativas como médicas.

Una mujer de 30 años ingresó en septiembre en un hospital de la localidad de Pszczyna debido a pérdida del líquido amniótico. Los médicos ya habían diagnosticado defectos al feto, que confirmaron los doctores del centro en el que ingresó la mujer. No obstante, los facultativos decidieron esperar porque es lo que exige la normativa del Tribunal Constitucional. El feto terminó muriendo y, menos de 24 horas después, también lo hizo la madre, a causa de un shock séptico.

En rueda de prensa, el presidente del Fondo Nacional de Salud polaco, Filip Nowak, ha detallado que el organismo ha solicitado la ayuda de expertos para llevar a cabo la auditoría, que ha investigado al personal médico, su organización y cómo prestan sus servicios.

"Lamentablemente, la prestación de servicios dejó mucho que desear tanto en la parte organizativa como en la documentación de los hechos, así como, lamentablemente, en el procedimiento médico", ha indicado Nowak, que aunque ha reconocido que la institución puede emprender medidas de represalia contra el hospital, "eso no cambia el hecho de que hubo una tragedia irreversible", ha recogido el diario polaco 'Rzeczpospolita'.

Por su parte, el portavoz de los derechos del paciente, Bartlomiej Chmielowiec, ha incidido en que "indudablemente" la gestión del caso "violó todos los derechos de la paciente", entre los que ha destacado que el tratamiento sanitario "no se prestó con la debida diligencia".

"No se implementaron las medidas adecuadas en el momento de los síntomas del shock séptico, no se implementaron medidas que permitían una vigilancia intensiva de parámetros vitales", ha continuado, remarcando las "deficiencias evidentes" en lo que respecta al respeto al derecho del paciente en base a su historia clínica. "Esta documentación no se guardó adecuadamente, de acuerdo con la normativa, de forma fiable".

Por ello, Chmielowiec ha precisado que el Fondo Nacional de Salud ha emitido una serie de recomendaciones al hospital de Pszczyna para evitar tales situaciones. Asimismo, ha indicado que solicitará al centro médico una disculpa con la familia de la mujer y que consideren el pago de una indemnización.

La muerte de la mujer embarazada provocó que miles de personas volvieran a tomar las calles de Polonia para protestar por la ley del aborto polaca, una de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo más restrictivas de Europa. El Tribunal Constitución de Polonia dictaminó que el aborto por malformaciones fetales graves, como enfermedad o discapacidad, es contrario a la Constitución.