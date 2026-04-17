Antena 3 Internacional estrena el domingo "Especial A3Noticias María Corina Machado"

María Corina Machado - CEDIDA

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Antena 3 Internacional estrena ‘Especial A3Noticias: María Corina Machado’, este domingo 19 de abril. El programa, exclusivo para Latinoamérica y EE. UU., incluye la entrevista que la líder opositora venezolana ha concedido a A3Noticias y que conducirá la periodista Susana Román.

En este encuentro, que tendrá lugar durante la visita de María Corina Machado a Madrid, se analizarán temas tan relevantes como la posible transición democrática en Venezuela; la detención de Nicolás Maduro; la situación de la numerosa diáspora presente en Colombia, Perú, EE. UU., Chile y España, y la vida en la clandestinidad y planes de futuro de la política venezolana.

Luego de mantener varios encuentros de alto nivel con mandatarios europeos, María Corina Machado aterriza en la capital de España con una intensa agenda institucional. Entre algunos de los actos previstos, destaca la entrega la Llave de Oro de Madrid, una concentración con la comunidad venezolana en España, junto a Edmundo González Urrutia, y varias reuniones con los líderes de la oposición española, que se incluirán en el Especial del domingo.

La emisión exclusiva de ‘Especial A3Noticias: María Corina Machado’, que también estará disponible en atresplayer internacional, forma parte del compromiso adquirido hace 30 años por Antena 3 Internacional, primera señal privada fuera de España. Con presencia en una treintena de países y 20 millones de hogares, a través de los principales operadores de la región, Antena 3 Internacional se consolida como puente de información y entretenimiento entre España y Latinoamérica.