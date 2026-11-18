Plató del Cara a Cara 2026, en Madrid Content City, a 18 de noviembre de 2026, en Tres Cantos, Madrid (España). El Cara a Cara entre Sánchez y Feijóo se producirá el 19 de noviembre y ha sido organizado por Academia TV. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS)

Mañana jueves 19 de noviembre, Antena 3 Internacional ofrece una cobertura especial del único cara a cara entre los candidatos del PSOE y del PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, organizado por la Academia de Televisión. Fuera de España, también podrá seguirse por la plataforma atresplayer.

La cobertura de Antena 3 Internacional arrancará en directo con Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias 2. Durante una hora, el espacio informativo proporcionará las claves y datos para valorar el debate entre ambos candidatos. Justo después, Antena 3 Internacional emitirá la señal del encuentro y, una vez finalizado, Vallés volverá a ponerse al frente del especial dedicado al análisis y la valoración, junto a las periodistas Carmen Morodo y Pilar Velasco.

Además, el especial también contará con la participación de los periodistas de Antena 3 Noticias, desde la redacción: Raúl Marqueta (cronista parlamentario), Lucía González (especializada en el PP) y Esther Garrido (especializada en el PSOE).

Luego de la transmisión por atresplayer internacional de ‘laSexta Debate: hablamos de lo que importa’, primer debate de campaña, en el que se conocieron los programas de las formaciones con mayor representación parlamentaria, mañana jueves Antena 3 Internacional mantiene el compromiso con la numerosa comunidad de españoles residentes en el extanjero con derecho a voto. Según datos del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2,6 millones de votantes están llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre. En toda la región, los mayores volúmenes de electores se concentran en Argentina, EE. UU. México, Cuba, Brasil y Venezuela.

HORARIOS DE EMISIÓN:

‘DEBATE CARA A CARA’

Jueves, 19 de septiembre

LATAM: 14:30h Mx/ 15:30h Col/ 16:30h Ven/ 17:30h Arg

US: 15:30h ET/ 12:30h PT

REDIFISIÓN

LATAM: 22:30h Mx/ 23:30h Col/ 00:30h Ven/ 01:30h Arg

US: 23:30h ET / 20:30h PT