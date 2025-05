Dice que no acepta lecciones de gestión de crisis del PP "el partido del Ventorro"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de generar sensación de caos e instigar al miedo durante el apagón general que dejó sin luz a la península ibérica y considera que nunca llegará a ser presidente del Gobierno "porque no sabe". Además ha rechazado lecciones de gestión de crisis del PP, al que se ha referido como "el partido del Ventorro".

"A base de anunciar apocalipsis que nunca llegan, no llegará a ser presidente del Gobierno, se irá usted sin serlo no porque no quiera sino porque no sabe", ha lanzado Sánchez en su turno de réplica durante su comparecencia en el Congreso para rendir cuentas tras el corte de luz de la semana pasada que tuvo al país sin suministro durante más de 10 horas.

Así, ha reprochado a Feijóo que el 28 de abril pidiese movilizar a las fuerzas armadas durante la noche y dice que alimentó la expectativa de "una noche distópica, con disturbios, incendios y soldados en las calles", en lugar de reconocer "el valor de la Policía y la Guardia Civil" y hacer un llamamiento al civismo.

RECIBIÓ AVISOS "HABITUALES"

Sánchez también ha rechazado las críticas lanzadas por Feijóo, que dijo que el Gobierno había recibido una decena de avisos previos sobre la inestabilidad de la red en los días previos al apagón y ha defendido que estas comunicaciones estaban dentro de la normalidad y no avisaban de un colapso como el que ocurrió.

"Los 11 avisos de inestabilidad de la red que usted ha mencionado, pues evidentemente no son tal cosa. Son o reportes de incidencias habituales en el sistema o de informes de largo plazo", ha explicado Sánchez.

Además, Sánchez ha dicho que no puede admitir lecciones de gestión de crisis del PP, al que ha echado en cara episodios anteriores como el hundimiento del Prestige, el accidente del avión Yak-42, el 11M, el accidente del metro de Valencia o la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

"Nosotros no vamos a aceptar lecciones del partido del Ventorro, que seis meses después sigue sin asumir su responsabilidad y cambia de versión cada vez que le preguntan", ha lanzado a continuación Sánchez, que ha acusado al PP de faltar a la verdad constantemente "para generar zozobra" entre los españoles.

En ese sentido, recrimina al PP que le acuse de "ocultar" las razones del apagón y consideran que no resulta "creíble" su labor de oposición en la que dicen que "todo está mal" en el país.

PATXI LÓPEZ

En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso ha tachado de "bochornosa" la intervención de Feijóo, al que ha acusado de llevar seis meses "intentando averiguar donde estuvo Mazón" el día de la dana y a pesar de ello, exigir explicaciones sobre la causa del apagón en 24 horas.

"Es sorprendente porque él solo tenía que manejar dos datos, Mazón y el Ventorro, pero los expertos que están estudiando millones de datos y que efectivamente tardarán un tiempo en llegar a la verdad de lo sucedido, tenían que decirle a él ya qué había pasado", ha recriminado.

López también ha aplaudido el comportamiento "cívico y modélico" de la sociedad española durante el apagón que, a su juicio, ha llenado de "asombro, admiración y envidia" a los observadores extranjeros.

SESIÓN DE CONTROL

Una vez finalizada la comparecencia, en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado a continuación, Feijóo ha reprochado a Sánchez que gobierna "al margen de la democracia" del parlamento y del país y "cargado de soberbia".

"Le da exactamente igual lo que digamos aquí, no permite el debate, no ejecuta lo que aquí se aprueba. Votamos cosas y después no las cumple. Gasta sin presupuesto y está usted en pleno desgobierno", ha lanzado el líder del PP.

Además, le ha reprochado que hay "muchos sinvergüenzas llevándose mucho dinero" y ha creado un sistema "decadente" a su alrededor, aunque ha asegurado que España cambiará y "volverá a funcionar", ha zanjado.

De su lado, el presidente ha respondido defendiendo los datos de empleo, de afiliación a la seguridad social, de turistas extranjeros y considera que las familias ven que mejorar su poder adquisitivo y los pensionistas tienen revalorizada su paga conforme al IPC.

A juicio del presidente el problema del PP es que "España avanza sin su permiso" y por tanto como los datos no acompañan su discurso "se inventan un drama". "Lo llaman oposición, pero es un mal culebrón", ha finalizado.