Archivo - March 30, 2026, Saint Ouen, France: Algiers' seafront, which runs mainly along Boulevard Zighoud Youcef and Boulevard Che Guevara, is undergoing a major transformation to become a modern pedestrian promenade linking the city to the sea, Alger, - Europa Press/Contacto/Sadak Souici - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos once niños han muerto este jueves y cerca de 20 han resultado heridos a causa de un incendio registrado este jueves en un orfanato de la capital de Argelia, Argel, según han confirmado los servicios de emergencia, que han subrayado que las operaciones en la zona siguen activas.

La Protección Civil de Argelia ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que 19 personas han sido hospitalizadas, incluidas diez que sufren "quemaduras de diversa gravedad", antes de agregar que sus efectivos "continúan los esfuerzos para extinguir el incendio" en el centro, situado en Mohamadia.

Asimismo, ha detallado que el aviso de alerta fue recibido en torno a las 3.30 horas tras detectarse un incendio en el orfanato Dar al Aitam y ha resaltado que al lugar se han desplazado diez camiones de bomberos, 16 ambulancias y agentes destinados a la intervención ante incendios, sin que por ahora se conozcan las causas del suceso.

Por su parte, el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha expresado su pesar por esta "profunda tragedia" y ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas, según un comunicado publicado por la Presidencia argelina en redes sociales. "Pido a Dios todopoderoso su abundante piedad por los fallecidos y que dé una pronta recuperación a los heridos", ha apuntado.