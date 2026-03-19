Argelia.- Argelia eleva a siete los presuntos terroristas muertos en operaciones durante la última semana

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune - Farouk Batiche/dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Argelia han elevado a siete los presuntos terroristas muertos en operaciones llevadas a cabo durante la última semana en varias zonas del país, sin pronunciarse por ahora sobre los grupos a los que pertenecerían estos sospechosos.

"En el marco de la lucha contra el terrorismo, destacamentos del Ejército Nacional Popular eliminaron a siete terroristas e incautaron siete fusiles de asalto tipo Kalashnikov", ha afirmado el Ministerio de Defensa argelino en su último balance de operaciones, que cubre el periodo entre el 11 y el 17 de marzo.

Asimismo, ha recalcado que los militares incautaron además munición y "otro equipamiento", antes de destacar que otras tres personas a las que describe como "elemento de apoyo a grupos terroristas" han sido arrestados en varias operaciones en el país africano.