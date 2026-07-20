España y Argelia cierran una cumbre para octubre y el incremento del suministro de gas argelino

ARGEL 20 Jul. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, han acordado la celebración de una cumbre bilateral el próximo mes de octubre en el marco de la nueva etapa que se ha abierto con la visita del jefe del Ejecutivo a Argel, que ha servido también para sellar el acuerdo a nivel político para el incremento del suministro de gas argelino.

Ambos han dado por superada la crisis diplomática ocasionada por el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental por parte del Gobierno español en marzo de 2022 y han expresado la voluntad de seguir profundizando una relación que no han dudado el calificar de "excelente", más allá del apartado energético.

Tebune se ha felicitado de la visita de Sánchez, que ha enmarcado en la nueva dinámica de acercamiento entre los dos países y ha considerado "crucial" de cara a la preparación de la Reunión de Alto Nivel (RAN), que ha adelantado que tendrá lugar el próximo octubre. La cita, la octava entre los dos países, debería celebrarse en España, ya que la última tuvo lugar en abril de 2018 en Argel, con Mariano Rajoy aún como presidente.

Por su parte, Sánchez no ha escatimado en elogios hacia Argelia, no solo un país vecino, ha dicho, "sino un socio estratégico y, sobre todo, un país amigo". "Esta visita, si simboliza algo, es nuestra voluntad firme de profundizar en esta amistad y de ampliar la cooperación bilateral" en esta "nueva etapa", ha subrayado.

Uno de los apartados en los que está previsto reforzar la colaboración será el energético, ya que, fuentes gubernamentales han confirmado que los dos presidentes han sellado el acuerdo político que permitirá ahora a las empresas de ambos países aumentar el suministro de gas a España, tanto por gasoducto como Gas Natural Licuado (GNL).