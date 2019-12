Argelia.- El presidente electo de Argelia tiende la mano a los manifestantes para iniciar un diálogo "serio"

Publicado 13/12/2019 22:13:05 CET

Pone entre sus prioridades una "profunda reforma" de la Constitución y modificar la ley electoral El resto de candidatos reconocen su derrota, en medio de nuevas manifestaciones

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha tenido este viernes la mano a los manifestantes para iniciar un diálogo "serio" y ha puesto entre sus prioridades acometer una "profunda reforma" de la Constitución del país.

El ex primer ministro, que se ha impuesto en la primera vuelta de las presidenciales celebradas este jueves, ha destacado en su primer discurso tras el anuncio de los resultados que "respeta la posición" de los que han boicoteado la votación, que consideran una farsa.

Decenas de miles de personas se manifestaron durante semanas para reclamar la cancelación de la votación y exigir la salida de los altos cargos del régimen del expresidente Abdelaziz Buteflika para garantizar que el proceso era limpio y justo.

A las elecciones han concurrido un total de cinco candidatos, todos ellos antiguos primeros ministros, ministros o aliados de Buteflika, quien abandonó el poder en abril tras una movilización masiva contra su intención de presentarse a un quinto mandato.

"Siempre he dicho que estaré del lado de los jóvenes y, a través de ellos, me dirijo al 'hirak'", ha dicho Tebune, en referencia al movimiento opositor. "Ya he dicho que es un 'hirak' bendecido, al que tiendo la mano para un diálogo serio en beneficio de Argelia y sólo de Argelia", ha agregado.

En este sentido, ha destacado que ha sido este movimiento popular "el que ha puesto a Argelia sobre las vías de la legitmidad, evitando la temeridad y las maniobras que han fracasado a la hora de torpedear al pueblo argelino".

"Es momento de concretar los compromisos realizados durante la campaña electoral, sin exclusión o marginación ni intención de venganza", ha señalado, al tiempo que ha resaltado que "todas las partes deben pasar página para una nueva República con un nuevo espíritu y una nueva postura".

De esta forma, ha puntualizado que la "profunda reforma" de la Carta Magna que quiere abordar contará con la participación de intelectuales y universitarios para el proceso de modificaciones, según ha informado la agencia estatal argelina de noticias, APS.

Tebune ha indicado además que otra de sus principales tareas será revisar la legislación electoral, antes de comprometerse a que en el nuevo Gobierno habrá jóvenes "menores de 30 años".

Por otra parte, ha asegurado que no concederá el perdón a "aquellas personas implicadas en caso de corrupción", si bien ha dejado la puerta abierta a dárselo a los detenidos por cuestiones "sociales o políticas", en aparente referencia a manifestantes y activistas.

El presidente electo ha rendido por último tributo a las fuerzas de seguridad y al jefe del Ejército, Gaid Salá, por su "sabiduría y gracia" durante el movimiento de protestas, tal y como ha recogido el diario local 'Tout sur l'Algerie'.

EL RESTO DE CANDIDATOS RECONOCEN SU DERROTA

Por su parte, los otros cuatro candidatos a la Presidencia --el ex primer ministro Alí Benflis, los exministros Azedín Mihubi y Abdelkader Bengrina y el líder del Frente Mustaqbal, Abdelaziz Belaid-- han reconocido durante la jornada su derrota y han felicitado a Tebune.

El segundo candidato más votado, Bengrina --quien ha conseguido un 17,38 por ciento de los votos--, ha dicho que su formación "es la primera fuerza política del país", al tiempo que ha pedido que su partido, El Bina, apruebe que deje de ser su líder.

Benflis ha asegurado en rueda de prensa que no apelará los resultados anunciados por la Autoridad Nacional Independiente de Elecciones (ANIE) y ha pedido a sus seguidores que "mantengan la calma y preserven la estabilidad del país".

Así, ha mostrado su deseo de que "los argelinos estén unidos en el seno de una Argelia serena y estable", al tiempo que ha anunciado que mantendrá una reunión en su partido para "evaluar la nueva situación política".

"Los hombres van y vienen. Lo único que es perenne son las ideas, y no los que las portan", ha sostenido Benflis, quien ha conseguido el 10,55 por ciento de los votos, antes de recalcar que "los jóvenes tienen un derecho legítimo a utilizar su energía e ingenio en servicio de la prosperidad y el progreso de su patria".

Asimismo, Mihubi ha dicho respetar los resultados y se ha mostrado dispuesto a cooperar con Tebune. "Felicito al candidato electo y le deseo éxito en sus nobles misiones nacionales para concretar las aspiraciones del pueblo argelino", ha manifestado.

El exministro, que ha recabado un 7,26 por ciento de los apoyos, ha destacado que "ha hecho lo posible" para sacar adelante su "programa nacional", al tiempo que ha reconocido que "le hubiera gustado un resultado mejor". "Es la voluntad popular y sólo podemos aceptarla", ha añadido.

Por último, Belaid ha reconocido igualmente los resultados y "la voluntad del pueblo argelino" y ha abogado por "proteger la soberanía del pueblo argelino y preservar los intereses supremos de la patria".

Así, y tras agradecer su apoyo a los que le han votado --un 6,66 por ciento de los electores--, ha prometido trabajar "por una Argelia de libertades y democracia, una Argelia moderna con instituciones fuertes".

CONTINÚAN LAS PROTESTAS

El anuncio de los resultados ha sido recibido por los manifestantes con nuevas movilizaciones en varias ciudades del país, incluida la capital, Argel, sin que por el momento hayan derivado en incidentes.

Las manifestaciones han caracterizado toda la semana electoral y han sido especialmente graves en localidades tradicionalmente beligerantes contra el Gobierno argelino, como Tizi Uzu, al este de la capital, donde al menos 12 personas resultaron heridas durante choques contra las fuerzas de seguridad. También se registraron protestas en Constantina, Buira, Bejaia, Bordj Bou Arreridj y Jijel.

La tasa de participación ha rondado el 40 por ciento, según los datos oficiales, la más baja registrada en la historia de las elecciones argelinas, derivada del extremo descontento popular con la élite política, traducido en semanas de protestas que desembocaron en la dimisión de Buteflika tras dos décadas de mandato.

A modo de comparación, la tasa de participación en 2014 fue del 50,7 por ciento, un acusado descenso a su vez frente al 74,56 por ciento de asistencia en 2009, una tendencia descendente que refleja el progresivo rechazo de los argelinos al sistema político, que consideran ineficaz y corrupto.

El tecnócrata Tebune, de 74 años de edad, llega a la Presidencia tras una carrera política en la que desempeñó varios cargos locales antes de ostentar la cartera del Ministerio de Vivienda y, de ahí, la jefatura del Ejecutivo durante solo tres meses (de agosto a octubre de 2017), antes de terminar cesado por Buteflika por supuestos roces con influyentes empresarios del país, y sospechas de injerencia en la política exterior del país, potestad del mandatario.