Argelia.- Tebune toma posesión como presidente de Argelia con la movilización aún latente en las calles

Publicado 19/12/2019 12:15:20 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro argelino Abdelmayid Tebune ha tomado posesión este jueves como nuevo presidente del país magrebí tras imponerse en las elecciones de la semana pasada, con el reto aún pendiente de lograr aplacar los ánimos de una ciudadanía que reclama el paso de página definitivo del régimen de Abdelaziz Buteflika.

La ceremonia de toma de posesión ha arrancando con la lectura de versos del Corán y con el jefe del Consejo Constitucional, Kamel Fenniche, confirmando la victoria de Tebune en los recientes comicios, en los que el antiguo jefe de Gobierno logró el 58,13 por ciento de los votos, según la agencia oficial de noticias APS.

Tebune ha jurado después el cargo sobre el libro sagrado del islam y ante el responsable del Tribunal Supremo, en un simbólico gesto que abre una nueva página para una Argelia que durante dos décadas conoció a un único presidente, Buteflika, que se vio forzado a dimitir a principios de abril de 2019 tras la escalada de las protestas.

La movilización sigue en la calle, ya que aunque Tebune se ha presentado como un reformista, siguen siendo muchos los ciudadanos que temen que las elecciones sirvan a la élite política de la era Buteflika para seguir en el poder. De hecho, todos los candidatos presidenciales habían ocupado cargos durante el régimen del exmandatario.

"Tebune no es mi presidente", ha proclamado Slimane Hachoud, de 24 años, que se sumó en febrero a esta ola de movilizaciones. "Las protestas seguirán hasta que el pueblo sea quien toma las decisiones", ha advertido en declaraciones a la agencia Reuters.

Miles de personas se manifestaron el martes para rechazar la oferta de diálogo planteada por el nuevo mandatario. Abdeljabar ha asegurado que no están en contra de este proceso, pero ha avisado de que "no se puede estrechar la mano de Tebune si antes no libera a los detenidos" durante las movilizaciones de estos últimos meses.

Otros críticos del antiguo régimen, sin embargo, se muestran más dialogantes. "ahora que los generales tienen a un representante civil en la persona de Abdelmayid Tebune, debemos negociar con él la transición a un Estado de Derecho", ha planteado a Reuters Lahouari Addi, profesor de ciencias políticas.