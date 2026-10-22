Abascal defiende a Milei tras llamar "dictador" a Sánchez: "Puente llamó drogadicto al presidente argentino"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto en la Plaza de María Pita, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). El líder de Vox se encuentra de tour por diferentes lugares de España para hacer precampaña para los comicios del 29 - M. Dylan - Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, en las que ha calificado a Pedro Sánchez de "dictador"; y ha recordado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "llamó drogadicto" al mandatario argentino.

"El hecho de que llame dictador a Sánchez y decir que estamos ante un insulto me parece excesivo. Yo le he llamado autócrata y aprendiz de tirano porque he visto cómo actúa y cómo asalta a las instituciones", ha señalado Abascal este jueves durante una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de 'Telecinco', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que Milei haya llamado a Sánchez "dictador", "corrupto" y "ladrón"; animando a "sacar a los socialistas a patadas" del poder y defendiendo que sus "amigos" Abascal y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tienen ideas para acabar con la "decadencia" en España.

"No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado", justificaba el mandatario argentino en la que ha sido su séptima visita a España.

Ante ello, Abascal ha recordado que Puente "llamó drogadicto" a Milei. "La diplomacia es importante y yo, a pesar de la contundencia de mis afirmaciones, procuro mantenerla, pero el señor Oscar Puente llamó drogadicto al presidente de Argentina y estas cosas tienen consecuencias", ha advertido, remarcando que "una cosa es una descalificación gratuita y otra una consideración política que se puede sostener".

"Me han hecho mucha gracia estas elucubraciones sobre que no queríamos vernos; ayer tuvimos una comunicación en la que él estaba en mi despacho. No hay ningún tipo de cálculo, si yo llego a estar en Madrid, habría estado con Javier Milei; pero tengo una prioridad que es recorrer España y ofrecer el programa político de Vox a los españoles, igual que Javier Milei tiene una prioridad, que son los argentinos. Por lo tanto, ningún problema ni ningún drama con eso", ha sentenciado.

"NO QUEREMOS DAR EL ESPECTÁCULO DE LA EXTREMA IZQUIERDA"

Preguntado por las negociaciones con el Partido Popular para las listas del Senado, Abascal ha evitado responder por "prudencia" y "responsabilidad" frente al "espectáculo que ha dado la extrema izquierda". "Nosotros no queremos dar el espectáculo que ha dado la extrema izquierda y todo lo que rodea a Sánchez en esos procesos de negociación en los que se han matado entre ellos mismos", ha abundado.

"Nosotros lo que queremos es resolver un problema ante esa coalición de los extremistas en España; haremos todo lo poco o lo mucho que esté en nuestra mano y que los españoles no tengan ninguna duda de eso", ha defendido, precisando que "siguen hablando" y que "esperan poder dar a tiempo una noticia". "No queremos adelantar acontecimientos", ha esgrimido.