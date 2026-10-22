Abascal defiende las palabras de Milei al llamar "dictador" a Sánchez: "Puente llamó drogadicto al presidente argentino"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto en la Plaza de María Pita, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). El líder de Vox se encuentra de tour por diferentes lugares de España para hacer precampaña para los comicios del 29 - M. Dylan - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, en las que ha calificado a Pedro Sánchez de "dictador"; y ha recordado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "llamó drogadicto" al mandatario argentino.

"El hecho de que llame dictador a Sánchez y decir que estamos ante un insulto me parece excesivo. Yo le he llamado autócrata y aprendiz de tirano porque he visto cómo actúa y cómo asalta a las instituciones", ha señalado Abascal este jueves durante una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de 'Telecinco', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que Milei haya llamado a Sánchez "dictador", "corrupto" y "ladrón", y haya animado a "sacar a los socialistas a patadas" del poder; defendiendo así que sus "amigos" Abascal y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tienen ideas para acabar con la "decadencia" en España.

"La diplomacia es importante y yo, a pesar de la contundencia de mis afirmaciones, procuro mantenerla, pero el señor Oscar Puente llamó drogadicto al presidente de Argentina y estas cosas tienen consecuencias", ha recordado Abascal, remarcando que "una cosa es una descalificación gratuita y otra una consideración política que se puede sostener".

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