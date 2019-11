Argentina.- Alberto Fernández aboga por la liberación de los 'kirchneristas' detenidos por corrupción

Publicado 29/11/2019 19:43:51 CET

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, ha considerado este viernes que los ex funcionarios 'kirchneristas' detenidos por corrupción deberían esperar en libertad a que concluyera el proceso judicial en su contra, mostrándose seguro de que fueron arrestados "porque son opositores".

"¿Por qué supuestamente el que recibió la coima (soborno) está preso y el que la dio no? En verdad, ninguno de los dos tiene que estar preso. No hay una sentencia definitiva y mientras eso no ocurra, tienen que estar en libertad", ha planteado en una entrevista concedida a la emisora argentina Colonia.

Fernández no tiene "ninguna duda" de que "están mal detenidos", aunque ha rehusado hablar de "presos políticos". "En Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad pero los detienen porque son opositores", ha explicado, según informa 'Clarín'.

Numerosos miembros de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) han sido detenidos por corrupción durante el mandato de su sucesor en el cargo, su rival político Mauricio Macri. Destacan los ex ministros Amado Boudou y Julio De Vido.

La propia ex presidenta está siendo juzgada ya en una causa y podría añadir otros juicios según se vayan resolviendo las causas pendientes, de las que la líder izquierdista culpa a una supuesta persecución política lanzada por Macri.

Fernández, que tendrá a Fernández de Kirchner como vicepresidenta, tomará posesión del cargo el próximo 10 de diciembre en Buenos Aires conforme a su victoria en primera vuelta en los comicios del 27 de octubre.