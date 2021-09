Alberto Fernández carga contra la oposición en la jura de sus nuevos ministros

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente argentino, Alberto Fernández, ha cargado este lunes contra la oposición aprovechando el acto de toma de posesión de sus nuevos ministros, nombrados tras el estrepitoso fracaso del oficialismo en las elecciones primarias del pasado 12 de septiembre.

"No somos parte del país que quiere que los que trabajan pierdan sus empleos y que nadie los indemnice. No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan. No somos parte del país que quiere seguir con la concentración, abandonando al norte y al sur", ha afirmado en referencia al jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Y también se ha referido al expresidente Mauricio Macri. "Queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido, que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a los que han quedado postergados. Primero por la situación económica heredada y después por el malestar que a todos nos causó la pandemia", ha argumentado.

"La pandemia nos distanció, algunos promovieron ese distanciamiento, otros lo aprovecharon la pandemia para dividirnos (...). Vamos a trabajar con todos y todas", ha subrayado en declaraciones recogidas por el diario 'Clarín'.

En cualquier caso, Fernández ha reconocido la derrota sin paliativos. "El domingo pasado el pueblo dio un veredicto. A lo largo de la semana escuché a muchos y a muchas, porque quiero entender por qué la gente votó como votó", ha afirmado Fernández.

"Nosotros cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros. En realidad nosotros debatimos de cara a la gente", ha apuntado en velada referencia a su disputa interna con la vicepresidenta, Cristina Fernández, aunque ha matizado que "no me van a ver atrapado en disputas internas e innecesarias".

En cambio, ha criticado a Rodríguez Larreta o Macri. "Hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, se enojan con la gente. Nosotros cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros porque algo habremos hecho mal", ha insistido Fernández.