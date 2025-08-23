AMP.- La Justicia argentina prohíbe la salida del país del exdirector de la Agencia de Discapacidad

Las autoridades registran el domicilio de Spagnuolo y requisan una máquina de contar dinero y dos teléfonos móviles

El Gobierno asegura que no tiene "ninguna constancia" de la existencia de un sistema de sobornos

La Justicia de Argentina ha decretado que el exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, no podrá abandonar el país en medio de una investigación por el cobro de sobornos, tras su cese este jueves por la aparición de varios audios que le incriminarían en una trama de corrupción.

La misma medida ha sido establecida contra empresarios y otros cargos públicos también envueltos en un escándalo en el que supuestamente existiría un entramado de "cobro y pago de sobornos relacionados con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos", tal y como reza la demanda interpuesta por el abogado Gregorio Dalbón, representante de la expresidenta Cristina Fernández en causas anteriores.

Igualmente, las autoridades judiciales han registrado la casa de Spagnuolo, así como otras dependencias personales y públicas --en total 15 registros-- y han requisado al ex alto cargo dos teléfonos móviles, billetes, una máquina para contar dinero y documentos, según informa el diario argentino 'La Nación'.

El operativo policial se mantiene activo con el objetivo de interceptar aparatos y documentos que permitan avanzar con la investigación y esclarecer los hechos.

El escrito de la denuncia señala, además de a Spagnuolo, a los hermanos Milei; al asesor de Karina, Eduardo 'Lule' Menem, y al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker. Los denunciados habrían cometido "delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública".

La denuncia se basa en unos audios filtrados en la tarde de este miércoles por el canal de streaming Carnaval y recogidos posteriormente por medios locales como 'Clarín', en los que Spagnuolo admite la existencia de un sistema de "recaudación ilegal" que involucra al jefe del Estado, a su hermana y los otros tres acusados. "De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8 por ciento, lo tienes que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia", afirmaba el titular de la Agencia de Discapacidad.

"NINGUNA CONSTANCIA" DE UN SISTEMA DE SOBORNOS

En una primera reacción oficial, el Gobierno argentino ha llamado la atención sobre la fecha de las grabaciones de audio, correspondientes a hace un año. "A mí me llama mucho la atención, primero que aparece a esta altura, en este momento, siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado", ha planteado el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Guillermo Francos. "¿Qué es eso? ¿Qué significa?, pero eso lo tiene que dilucidar un juez", ha añadido, según recoge Radio Mitre.

Francos ha puesto de relieve que fue él quien le indicó al presidente, Javier Milei, que había que destituir a Spagnuolo. Además fue quien impulsó la intervención en el área hasta que la investigación esclarezca lo ocurrido.

"Si el señor Spagnuolo tenía conocimiento de todo eso, tenía que denunciarlo en la Justicia. Es una obligación de un funcionario público de denunciar en la Justicia un hecho del que él toma conocimiento", ha argumentado. Además, ha reconocido que Milei sí conoce a Spagnuolo y que "fue abogado del presidente en alguna causa".

En cualquier caso, ha destacado que a sus oídos jamás llegó denuncia alguna ni sospecha relacionada con este caso, que no tuvo "absolutamente ninguna constancia" de la existencia de un "sistema irregular de retornos". "En algún momento se mencionaba que se iban a dar 100.000 pensiones de baja y después otras 100.000 más, porque eran pensiones que estaban dadas irregularmente", ha apuntado.