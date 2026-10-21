Milei confía en recuperar las Malvinas por la vía diplomática: "No creemos en soluciones bélicas"

El presidente argentino, Javier Milei, durante el desayuno informativo de Nueva Economía Forum. - David Canales / Zuma Press / Europa Press

Evita confirmar su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de noviembre y defiende que "venga quien tenga que venir", incluida Delcy Rodríguez

Alerta de la posible "desaparición de Occidente" y destaca la relación de Argentina con EEUU e Israel

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha dicho este miércoles confiar en recuperar las Malvinas por la vía diplomática dado que "son argentinas por derecho, historia y geografía", al tiempo que ha hecho hincapié en que su Gobierno "no cree en soluciones bélicas".

"Las Malvinas son argentinas. De hecho, las había comprado España y cuando nos quedamos con el territorio pasaron a ser nuestras. La población originaria era argentina y fue expulsada por los ingleses", ha afirmado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum durante su visita a Madrid, donde aterrizó el martes.

Así, ha insistido tres veces en que la vía militar no está sobre la mesa y ha manifestado que considera que "los problemas geopolíticos y demográficos" que está experimentando Reino Unido representan "un riesgo para la región". "Nosotros confiamos en seguir haciendo nuestro reclamo", ha sostenido. "Seguiremos negociando hasta que nos desvuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños", ha puntualizado.

Al ser preguntado sobre la posible visita de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar a principios de noviembre en Madrid, ha dicho estar evaluando "si acudir o no" y ha manifestado que "vendrá quien tenga que venir". "¿Quién soy yo para determinar quien tiene que hacerlo? Yo soy liberal, no como Pedrito (en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez)", ha destacado.

Milei ha aprovechado la ocasión para reivindicar, además, los valores de Estados Unidos e Israel, así como un mayor aperturismo a nivel comercial: "Ya dijimos que Argentina debería tener un coeficiente de apertura que sea el triple del que tiene actualmente. Y claramente Estados Unidos es la primer potencia mundial".

"Bajo la brillante iniciativa del Gobierno de Donald Trump, digamos, con Marco Rubio (como secretario de Estado), está redefiniendo toda la geopolítica mundial. Y nosotros, desde que llegamos al Gobierno, siempre dijimos que íbamos a estar aliados a los valores de Occidente. Y quienes mejor representan los valores de Occidente en el mundo son Estados Unidos e Israel", ha indicado, antes de alertar de que "si no se revierte a tiempo la situación actual, veremos la desaparición de Occidente".

El presidente argentino, que ha advertido de que en "los países liberticidas solo se distribuye la miseria", ha defendido su alianza con estos dos países y ha apostado por la "integración en las cadenas de valor". "Nos unen los mismos valores", ha añadido.

"Compartimos valores culturales y valores económicos; nos queremos unir en lo que tiene que ver en lo comercial y lo que tiene que ver con lo financiero", ha resaltado, antes de hacer hincapié en la importancia de mejorar las relaciones con China.

"Estados Unidos comercia con China. Entonces, ¿por qué no vamos a poder comercializar nosotros? Si el propio Estados Unidos comercializa con China. Y de hecho, es uno de nuestros socios comerciales más importantes. (...) Los periodistas en Argentina son muy precarios y la lógica no les suele funcionar, suelen trabajar con falacias", ha arremetido Milei, que durante su intervención ha criticado duramente a los trabajadores del sector, especialmente los del diario argentino 'Clarín', a los que ha llamado "mentirosos".

"Es un medio corrupto lleno de periodistas mentirosos, que se puso de acuerdo con políticos corruptos para voltear un Gobierno. No le alcanzó con eso sino que además hizo una ley de medios", ha declarado. "Me odian por ser liberal y decirles estas verdades", ha apostillado.

EL FUTURO DE ARGENTINA

Milei ha destacado su gestión económica y ha asegurado que se ha logrado evitar la "hiperinflación", al tiempo que ha criticado duramente a sus antecesores en el cargo, a los que responsabiliza del éxodo de argentinos que han tenido que salir del país. "Nuestro Gobierno está generando las condiciones para que todos los argentinos quieran regresar a su hogar", ha resaltado.

"De hecho, estudios recientes muestran que, mientras que en el Gobierno de la condenada presidiaria, la villera y corrupta Cristina Fernández, cerca del 45% de los jóvenes se querían ir del país, (...) con Alberto Fernández superaba el 70%, y hoy el número cayó a 25% y sigue en caída. Así que estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina", ha defendido.

Además, ha vuelto a criticar la labor del Congreso de Argentina, al que ha acusado de "tratar de obligar al Gobierno a gastar un dinero que no tenía para quebrar al Estado y que tuviera que subir los impuestos". "Es decir, la política pervirtió la función original del Congreso. Esto es tan sólo una de las formas en las que hoy nuestros derechos son pisoteados una y otra vez por un Estado que quiere hacerse omnipotente y omnipresente. Un Estado que, por su estructura y su tamaño, ha dejado de responder a las demandas juveniles de la población, que son la libertad y el crecimiento económico", ha aseverado.

"Argentina fue el primer país en el mundo en votar a un presidente liberal libertario, y aquí me tienen, con mis formas, mis ideas y mi compromiso con la libertad", ha argumentado, antes de poner en tela de juicio el estado de bienestar: "Resulta que expandir el gasto público de forma indiscriminada para tener servicios sociales solo puede hacerse subiendo impuestos fuertemente, endeudándonos o imprimiendo billetes. Y esto impacta de lleno en el crecimiento económico, produciendo estancamiento y estados cada vez más incapaces de afrontar sus promesas".

Desde su llegada al cargo, ha proseguido, "le sacamos la presión de la cabeza al sector privado". "Vaya, que eso sí es liberar a los argentinos y a los ciudadanos de bien de la opresión del Estado", ha continuado el presidente, que ha aventurado que "el año que viene cuando los argentinos validen este rumbo, Argentina experimentará un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia".

De esta forma se ha referido a las elecciones presidenciales previstas para 2027 y ha reivindicado que "en estos tres años de Gobierno el país ha crecido alrededor de cuatro veces más que el promedio argentino para los últimos 100 años". "Según distintas proyecciones, para finales del año que viene habremos crecido aproximadamente tres veces más", ha aventurado.

"Hoy Argentina es la prueba de que luchar contra la decadencia rinde sus frutos", ha aclarado tras alabar la gran rebaja de impuestos sacada adelante bajo su liderazgo, con "una rebaja de impuestos de 4 puntos del PIB" y un "ajuste fiscal de 15 puntos del PIB en solo seis meses". "Logramos poner a Argentina frente a las puertas de su nuevo gran renacimiento. El renacer de Argentina frente al mundo, motorizado por el potencial de nuestros ciudadanos que se cansaron de vivir bajo la guerra", ha manifestado.

"Queremos que la reconstrucción de Argentina sea la hoja de ruta para la reconstrucción de Occidente", ha expresado Milei, que ha declarado que "la libertad no tiene precio" dado que "en la tierra la libertad fluye la prosperidad, mientras que en los países liberticidas solo se distribuye la miseria".

Es por ello que ha garantizado que estará "en todos los lugares donde la libertad esté en peligro". "Mi lucha es contra los liberticidas, y no solo los hay en Argentina. Donde los haya yo los voy a enfrentarlos, no me importa donde sea. Acá (en España) tienen uno y a ese lo voy a enfrentar porque les va a arruinar la vida", ha remachado.