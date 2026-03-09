ARGENTINA.- Argentina acusa de terrorismo a participantes en disturbios frente al Congreso

Argentina.- El Gobierno de Argentina denuncia por terrorismo a los implicados en los altercados ante el Congreso - Europa Press/Contacto/Rosana Alvarez Mullner

ARGENTINA, 13 Feb (EUROPA PRESS)

El Gobierno argentino anunció el viernes su decisión de denunciar por "terrorismo" a los individuos involucrados en los disturbios sucedidos frente al Congreso durante la ratificación de la nueva reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, la cual propone jornadas laborales de 12 horas.

Los enfrentamientos resultaron en la detención de al menos 70 personas y, de acuerdo con Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, en la incautación de material explosivo hallado dentro de las mochilas de varios manifestantes.

Monteoliva también señaló que se identificaron a 17 individuos que serán acusados bajo una categoría especial enfocada en "integrantes de una organización internacional financiada para generar alarma y conmoción social".

Manuel Adorni, portavoz del Gobierno, compartió la decisión a través de sus redes sociales, declarando: "Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno nacional denunció por terrorismo a los responsables de los ataques". Concluyó su mensaje diciendo: "El que las hace, las paga. Fin".