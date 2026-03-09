Argentina anuncia retorno del gendarme Nahuel Gallo tras estar detenido más de un año en Venezuela

Archivo - BRAZIL FOZ DO IGUACU COMMON MARKET COUNCIL MEEETING - Europa Press/Contacto/luxiao¡tawola - Archivo

ARGENTINA, 2 Mar (EUROPA PRESS)

El domingo último, el ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, confirmó la liberación de Nahuel Gallo, suboficial de la Gendarmería argentina, quien se encontraba detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. Gallo, acusado por las autoridades venezolanas de tener "vínculos con el terrorismo", estuvo en "situación de desaparición forzada" desde el 8 de diciembre de 2024 hasta su reciente liberación y salida del territorio venezolano.

Quirno, a través de un comunicado difundido en redes sociales, expresó su agradecimiento a los gobiernos "aliados", destacando especialmente el apoyo de Italia y Estados Unidos, que jugaron un papel crucial presionando a Caracas para que se efectuara la liberación de Gallo. También resaltó el trabajo "fundamental" realizado por la ONG venezolana Foro Penal en este proceso.

Además, el ministro no perdió la oportunidad de solicitar la "inmediata liberación" de otros detenidos por las autoridades venezolanas, mencionando específicamente al ciudadano argentino Germán Giuliani. Remarcó que "la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional".

Gallo fue detenido cuando intentaba ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia, con el propósito de encontrarse con su esposa de nacionalidad venezolana y su hija. Sin embargo, desde Caracas se negó esta versión, acusándolo de participar en una conspiración internacional contra el presidente Nicolás Maduro. Este último se ha mantenido en Nueva York desde que en enero pasado fue el objetivo de un ataque de Estados Unidos contra la capital venezolana, que dejó un saldo de un centenar de muertos.

Este anuncio ocurre después de que el Parlamento de Venezuela aprobó, a finales de febrero, una ley de amnistía que permite la excarcelación de individuos acusados de delitos cometidos desde 1999. Hasta el momento, se han presentado 1.557 solicitudes de amnistía bajo esta nueva legislación, que contempla trece eventos específicos, incluyendo el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y varias protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo en 2007, 2013, 2017 y 2024.