ARGENTINA.- Argentina aprueba proyecto para reducir edad penal de 16 a 14 años en la Cámara de Diputados

Archivo - Argentina.- La Cámara de Diputados de Argentina aprueba un proyecto para rebajar la edad penal de 16 a 14 años - Europa Press/Contacto/Silvana Safenreiter

ARGENTINA, 13 Feb (EUROPA PRESS)

El día jueves, la Cámara de Diputados de Argentina dio luz verde a un controvertido proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei, el cual propone modificar la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Esta medida, ahora a la espera de la decisión del Senado, podría marcar un cambio histórico en la legislación argentina, que desde 1980 conservaba la edad de imputabilidad más alta de Sudamérica.

Con 149 votos a favor y 100 en contra, el proyecto logró el apoyo necesario para avanzar en la legislatura. Inicialmente, el gobierno de Milei había planteado reducir la edad mínima a 13 años y establecer una pena máxima de 20 años de prisión, pero tras ciertas modificaciones, el texto final propone 15 años de máxima, lo que consiguió el respaldo de dos tercios de la Cámara.

La presentación del proyecto estuvo a cargo de la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, quien destacó la inclusión en el texto de una asignación presupuestaria superior a los 23.000 millones de pesos (aproximadamente 14 millones de euros). Este fondo estará destinado a programas de formación y reinserción, así como al desarrollo de infraestructura adecuada para los menores.

Desde la oposición, el diputado de Unión por la Patria, Matías Molle, expresó su descontento con la aprobación del proyecto. "Hoy se perdió una gran oportunidad: la de discutir y legislar para ocuparnos de las causas de los problemas y no de sus efectos", lamentó Molle. Aunque no se opuso a la creación de un régimen penal juvenil, criticó la estrategia del gobierno al afirmar que "la inseguridad no se va a resolver con ninguna ley penal".

Con el proyecto pasando ahora al Senado para su votación, queda por ver si esta medida será finalmente implementada, marcando un antes y un después en la política penal juvenil del país.