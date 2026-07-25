Argentina celebra su ventaja arancelaria frente a sus vecinos tras la nueva política comercial de EEUU

Archivo - El nuevo portavoz presidencial de Argentina, Adrián Ravier - Europa Press/Contacto/Delfina Corbera Pi - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz presidencial de Argentina, Adrián Ravier, ha celebrado este sábado que la nueva política arancelaria dictada por Estados Unidos respeta "íntegramente y sin excepción" el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos firmado entre ambos países el pasado febrero, manteniendo así al país suramericano en el tramo de gravámenes más bajo de toda la región.

"Cada punto de arancel define quién vende y quién queda afuera. La producción argentina entra hoy al mercado más grande del mundo en la mejor posición de la región", ha informado el portavoz en una publicación en sus redes sociales.

Ravier ha achacado la ventaja arancelaria a "la posición favorable" de Argentina "en línea con el excelente momento" que atraviesa las relaciones bilaterales, "impulsada" por el presidente de Argentina, Javier Milei y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Según ha informado el portavoz, la Casa Blanca aplicará un arancel de "hasta el 10%" a productos argentinos, situándose por debajo de socios regionales como Chile, Colombia, Perú y Uruguay (12,5%), y logrando una ventaja considerable respecto a Brasil, cuyos productos sufrirán tarifas de hasta el 37%.

"Todos nuestros competidores regionales pasaron al tramo alto. La Argentina no. Y frente a Brasil, que no firmó un acuerdo de reciprocidad, la diferencia llega a 27,5 puntos (...) Argentina se ha mantenido constantemente en este nivel del 10%, nivel que ahora perforó en un importante número de posiciones", ha matizado.

Desde el Ejecutivo argentino destacaron que la resolución de la Administración estadounidense preserva exentos del nuevo gravamen a los 1.675 productos liberados en febrero e incluye 93 posiciones con arancel 0% de manera exclusiva para el país argentino.

"Los 1.675 productos que el acuerdo liberó de aranceles en febrero quedan exentos del nuevo gravamen, sin una sola excepción. También, la medida incluye 93 posiciones en arancel 0% sólo para Argentina. La cuota de 100.000 toneladas anuales de carne vacuna se mantiene intacta mientras continúa la negociación final", ha añadido.