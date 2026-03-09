Argentina enfrenta su cuarta huelga contra la reforma laboral del Gobierno

Arranca en Argentina la cuarta huelga contra el Gobierno, esta vez contra la reforma laboral - Europa Press/Contacto/Silvana Safenreiter

ARGENTINA, 19 Feb (EUROPA PRESS)

La Confederación General del Trabajo (CGT) inició en las primeras horas de este jueves una huelga general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei. Esta medida de fuerza, que cuenta con el apoyo de 13 sindicatos, afecta a diversos sectores incluyendo el del transporte y empleados de la Administración, así como a comerciantes, anticipándose una amplia afectación en servicios esenciales durante la jornada.

Aerolíneas Argentinas, según reportes del diario 'La Nación', anunció la cancelación de 255 vuelos, afectando así a más de 31.000 pasajeros y generando un impacto económico cercano a los tres millones de dólares.

Este paro llega en un momento crítico, ya que la Cámara de Diputados tiene previsto hoy debatir y votar la mencionada reforma laboral, la cual introduce limitantes a la realización de asambleas y huelgas, propone la creación de un banco de horas para compensar horas extra mediante tiempo libre y establece un "salario dinámico" que varía según tiempo o rendimiento, pudiendo incluir comisiones individuales o colectivas.

Frente a críticas por parte de algunos legisladores aliados, el gobierno de Milei realizó modificaciones en el artículo 44 de la reforma, acción que evita una disminución hasta de 50 por ciento en los salarios de trabajadores de baja por accidentes o enfermedades no relacionadas con el trabajo.

La propuesta, denominada Ley de Modernización Laboral, ya fue aprobada por el Senado con 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención, tras una extensa sesión parlamentaria de 13 horas que culminó con una victoria para el bloque libertario. La jornada de huelga se lleva a cabo en un contexto de marcadas tensiones entre el ejecutivo y diversos sectores laborales, manifestando una profunda división en torno a la dirección de las políticas laborales del país.