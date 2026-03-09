Argentina establece Oficina de Respuesta Oficial para contradecir "falsedades" en medios

Archivo - Argentina.- Argentina crea la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir "falsedades" en medios de comunicación - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

ARGENTINA, 6 Feb (EUROPA PRESS)

La administración del presidente argentino Javier Milei lanzó la Oficina de Respuesta Oficial para enfrentar lo que calificó como desinformación y fake news que circulan en medios de comunicación y esferas políticas. Este nuevo organismo busca "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de medios de comunicación y de la casta política", según un comunicado oficial.

La entidad argumenta que la lucha contra la desinformación no puede limitarse a la mera difusión de información, especialmente en un contexto donde la difusión de fake news parece avanzar sin control. "Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales", expone el documento.

El gobierno de Milei resalta su compromiso con la libertad de expresión, subrayando que desde su llegada al poder se tomó la decisión de no financiar más relatos que confunden periodismo con negocios políticos. Esta medida, sostienen, ha incrementado los niveles de mentira y ruido mediático, haciendo necesaria una oficina especializada que aclare y desmienta activamente.

La nueva Oficina de Respuesta Oficial, asegura el gobierno, no tiene como propósito imponer una visión particular sino ayudar a la ciudadanía a diferenciar entre hechos verdaderos y manipulaciones informativas. "La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información", concluye el comunicado.

Esta iniciativa guarda similitudes con acciones tomadas por otras administraciones, como la del presidente estadounidense Donald Trump, quien en diciembre anunció la creación de una plataforma llamada 'Media Bias' para señalar a los medios de comunicación considerados "parciales" y desmentir noticias falsas y bulos sobre su administración.