Argentina expulsará a los extranjeros que emitan mensajes de odio contra el país y sus ciudadanos

Archivo - Javier Milei, presidente de Argentina. - Delfina Corbera Pi/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha firmado un decreto a través del cual no se permitirá la entrada, o bien serán expulsados, aquellos ciudadanos extranjeros que emitan mensajes de odio o inciten a la violencia contra el país y los argentinos debido "a las recientes muestras de hostilidad".

"Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", se puede leer en la nota, en la que se explica que se expulsará o se prohibirá la entrada en el territorio a "todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios".

"Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable", señala el comunicado emitido en las últimas horas por la Presidencia.

Hace unos días, Milei denunció una supuesta campaña contra el país financiada, según dijo sin aportar pruebas de ningún tipo, desde ciertos sectores de Brasil y México, e incluso del Partido Demócrata de Estados Unidos, que se intensificó durante la celebración del último Mundial de fútbol.