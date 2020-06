Argentina.- Argentina frena la expropiación de Vicentin y apuesta por la intervención ideada por el Gobierno de Santa Fe

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha decidido frenar de momento la expropiación de la empresa agroalimentaria Vicentin y, a la espera de lo que decidan los jueces, ha dejado el destino de la firma en manos del plan ideado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, una intervención en la que no estarán los actuales directivos que la llevaron a la suspensión de pagos.

La decisión del presidente, Alberto Fernández, se ha producido tras la resolución del juez Fabián Lorenzini, quien puso freno a la intervención del Estado en la empresa, y las manifestaciones del sábado, que llegaron a congregar, según apuntan algunos medios a unas 9.000 personas en Avellaneda, en el norte de Santa Fe, para protestar contra el Gobierno.

Al igual que el plan de Fernández, el de Perotti, aunque con ciertas particularidades, también pretende rescatar la empresa, quitándole a sus actuales dueños el control de la misma al considerar que son los principales responsables de que haya tenido que declararse en concurso de acreedores y en suspensión de pagos.

La propuesta de Perotti, que deberá ser aprobada o no en sede judicial, se basa en una intervención, y no en una expropiación, a dos bandas entre el Gobierno de Argentina y el de la provincia de Santa Fe, sin la participación de los actuales dueños.

"Es crucial durante este tiempo una gestión empresaria adecuada, eficiente y austera, que permita generar recursos para lograr un acuerdo preventivo", defendió Perotti en un texto en el que también se recordó las investigaciones que algunas entidades financieras extranjeras están llevando cabo sobre los posibles delitos de blanqueo de dinero que habría cometido la antigua directiva de la firma.

No obstante, Fernández ya puntualizó que en caso de que no salga adelante la propuesta del gobernador de Sante Fe, la idea inicial del Gobierno de llevar a cabo una expropiación continuará y lamentó que el magistrado Lorenzini tomara su decisión dejándose llevar por "el microclima de la zona" y no por razones de "derecho", en referencia a las protestas de Avellaneda este fin de semana.

En caso de que la idea de Perotti salga adelante, Vicentin será gestionada por dos interventores del Gobierno, Gabriel Delgado y Luciano Zariach, y uno nombrado por las autoridades de la provincia, Alejandro Bento, ha informado el diario argentino 'La Nación'.

La exportadora de granos, harinas y aceites se encuentra en concurso de acreedores, con una deuda de 100.000 millones de pesos (más 1.200 millones de euros). "Estoy rescatando una empresa en quiebra", ha recalcado en varias ocasiones el presidente argentino, quien ha descartado que su decisión se trate de un "hecho caprichoso".

Durante la comparecencia hace dos semanas para anunciar la idea del Gobierno de expropiar la compañía, Fernández señaló que uno de los objetivos de la misma era lograr la soberanía alimenticia en Argentina, pensando en la situación que vivirá el país después de la pandemia de la COVID-19.