Argentina inicia la desclasificación de archivos secretos de su última dictadura

Archivo - Argentina.- El Gobierno de Argentina comienza la desclasificación de documentos secretos de la última dictadura - Europa Press/Contacto/Virginia Chaile - Archivo

ARGENTINA, 20 Mar (EUROPA PRESS)

Este jueves, la secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina dio un paso significativo hacia la transparencia al comenzar el proceso de desclasificación de archivos de un período crítico de la historia del país, que abarca desde 1973 hasta 1983. Este acontecimiento ocurre en la previa del 50º aniversario del golpe de Estado de 1976, que instauró la última dictadura cívico militar en Argentina, extendiéndose hasta 1983.

En esta primera fase, se publicaron 26 documentos oficiales, que suman un total de 492 páginas. Además, se brindó una guía sobre el proceso de desclasificación, tal como indicó el Gobierno argentino en un comunicado. Este esfuerzo se inscribe en la política del Gobierno de fortalecer las instituciones del Sistema de Inteligencia Nacional y de promover su interacción responsable con la sociedad.

Los documentos ahora accesibles incluyen una variedad de materiales como resoluciones, informes, circulares, memorandos y directivas, agrupados en tres categorías principales: estructura orgánica de la SIDE, su normativa interna, y una comisión asesora de antecedentes.

La iniciativa de la SIDE, que cubre desde el último mandato de Juan Domingo Perón hasta el término de la dictadura, se ha presentado como un compromiso con la ética y la transparencia institucional. Se argumenta que la liberación de estos archivos no solo refuerza la credibilidad de la institución ante los ciudadanos en un tiempo donde prevalece la desinformación, sino que también ayuda a clarificar la historia y desmontar teorías conspirativas.

Este movimiento por parte de la administración de Javier Milei fue oficialmente anunciado el 24 de marzo de 2025, coincidiendo con el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, aunque tiene su origen en un decreto de 2010 firmado durante la presidencia de Cristina Fernández. Este decreto contemplaba la divulgación de todos los archivos de dicha época, representando un compromiso prolongado con la verdad y la justicia.