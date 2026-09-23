Argentina reafirma ante la ONU su soberanía sobre Malvinas y acusa a Reino Unido de ocupación ilegal

Archivo - El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre seguridad marítima en la sede de la ONU en Nueva York - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, ha reafirmado este miércoles ante Naciones Unidas la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, en respuesta directa al primer ministro británico, Andy Burnham, quien horas antes había prometido defender el derecho del archipiélago a "permanecer británico".

Quirno ha recordado que las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son "parte integrante del territorio nacional argentino" y ha denunciado que se encuentran "ilegalmente ocupadas" por Reino Unido desde enero de 1833, cuando fuerzas británicas expulsaron a las autoridades "legítimamente establecidas".

En este sentido, el jefe de la diplomacia argentina ha instado a Londres a reanudar las negociaciones bilaterales para encontrar una "solución pacífica y duradera" a la disputa, tal y como establece la resolución 2065 de la ONU, pidiendo al Gobierno británico a "cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización".

Asimismo, Quirno ha exigido a Reino Unido que se abstenga de introducir modificaciones unilaterales en la región que agraven la controversia. El ministro ha recordado que la resolución 3149 de la Asamblea General, que en pocos días cumple 50 años, prohíbe expresamente adoptar este tipo de medidas mientras el proceso recomendado por la ONU siga pendiente. "Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas", ha sentenciado.

La respuesta de Buenos Aires se produce después de que Burnham, utilizara su intervención en Naciones Unidas para reivindicar el liderazgo global de Reino Unido y su estricta defensa de la Carta de la ONU. Burnham aseguró que su país se mantendrá "firme ante cualquier amenaza y desafío a la ley", apuntando no solo a Rusia, sino también a otros Estados.

"Esto incluye allí donde amenazan los derechos de los territorios británicos para permanecer británicos, como las islas Falkland", afirmó Burnham en alusión a las Malvinas.

Este cruce diplomático se enmarca en un renovado impulso del histórico reclamo soberanista por parte del Gobierno argentino de Javier Milei. La tensión ha escalado de manera particular en las últimas semanas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara recientemente que podría revisar el apoyo de Washington a Londres respecto a este contencioso territorial.