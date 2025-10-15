ARGENTINA.- Argentina registra una caída de la inflación al 31,8 % interanual en septiembre

Argentina.- La inflación de Argentina desciende hasta el 31,8% interanual en septiembre - Valery Sharifulin / Zuma Press / ContactoPhoto

ARGENTINA, 15 Oct (EUROPA PRESS)

En septiembre, la inflación en Argentina retrocedió al 31,8% en términos interanuales, marcando una bajada respecto al 33,6% observado en agosto, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Durante el noveno mes del año, el aumento de precios fue de 2,1%, representando una leve subida desde el mes anterior y alcanzando el pico más elevado desde abril, cuando fue de 2,8%. Hasta la fecha, el acumulado anual de la inflación llegó al 22%.

Entre las divisiones, el sector de la vivienda, agua, electricidad y otros combustibles experimentó un incremento del 3,1%, impulsado por el aumento en el costo de alquiler de viviendas, así como la educación, que también vio incrementados sus costos en un 3,1%.

Contrariamente, recreación y cultura fue el área con menor variación en septiembre, con un 1,3%, seguida de cerca por restaurantes y hoteles, que registraron un incremento del 1,1%.